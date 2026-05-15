Центробанк отсудил 18,2 трлн рублей у депозитария Euroclear
Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank о взыскании 18,17 трлн рублей убытков. Об этом РБК сообщил представитель ответчика Сергей Савельев. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
Савельев заявил, что право на справедливое судебное разбирательство было нарушено, и из-за закрытого характера процесса, против которого выступала сторона защиты, дополнительные детали раскрываться не могут. Он также уточнил, что европейский депозитарий планирует обжаловать вынесенное решение.
На рассмотрение иска суду потребовалось чуть более пяти месяцев. ЦБ обратился в арбитраж в декабре 2025 года, требуя компенсировать убытки от блокировки международных резервов России. Сумма претензий составляла около €200,1 млрд, включая €181,46 млрд реального ущерба и €18,64 млрд упущенной выгоды.
В обосновании требований регулятор указывал, что с 28 февраля 2022 года Euroclear ограничил доступ к денежным средствам, ценным бумагам и доходам по ним. Действия депозитария, выполнявшего санкционные предписания ЕС, Банк России квалифицировал как недобросовестное поведение и злоупотребление международным правом.
В начале апреля ЕС уже передал Киеву €80 млн за счет доходов от замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
