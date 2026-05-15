Центробанк отсудил 18,2 трлн рублей у депозитария Euroclear

На рассмотрение иска суду потребовалось чуть более пяти месяцев. ЦБ обратился в арбитраж в декабре 2025 года, требуя компенсировать убытки от блокировки международных резервов России. Сумма претензий составляла около €200,1 млрд, включая €181,46 млрд реального ущерба и €18,64 млрд упущенной выгоды.

В обосновании требований регулятор указывал, что с 28 февраля 2022 года Euroclear ограничил доступ к денежным средствам, ценным бумагам и доходам по ним. Действия депозитария, выполнявшего санкционные предписания ЕС, Банк России квалифицировал как недобросовестное поведение и злоупотребление международным правом.

В начале апреля ЕС уже передал Киеву €80 млн за счет доходов от замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

