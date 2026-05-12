«Тренд на деанонимизацию начался давно, просто страны идут разными путями. Россия чуть быстрее - в силу того, что мы находимся в изоляции, нам это просто нужнее. Европа впервые столкнулась с тем, что она не может дотянуться до нарушителей в массовом масштабе. В ЕС на эту проблему не обращали внимания в силу ее малости, но проблема с возрастами их коснулась, и они через эту историю теперь заходят в данную тему. Поэтому я думаю, что у всех будет примерно то же самое», - отметил собеседник НСН.

По оценке эксперта, введение ограничений для VPN скажется и на российских пользователях сервисов.

«Какие-то неудобства будут. Скажем, если ты пользуешься немецким сервисом, то тебе не будут доступны какие-то ресурсы в ФРГ, ради которых ты пришел. У них там много будет своих ограничений. Причем, это касается не только Европы. Думаю, везде будут вытесняться сервисы VPN куда-нибудь в район Сейшельских островов как юридические сущности. Закончится тем, что все государства с разным уровнем интенсивности будут требовать, чтобы сервисы VPN выполняли локальное законодательство конкретной страны. Это неизбежно», - заключил Герман Клименко.

Поводом для заявления EPRS стали проблемы в работе систем верификации возраста пользователей, которые ранее были введены в Европе и США. В документе EPRS прямо говорится, что несовершеннолетние легко обходят существующие механизмы идентификации, а рост популярности VPN после принятия новых законов лишь подтверждает неэффективность нынешних мер.