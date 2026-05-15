Эксперты перечислили ликвидные авто стоимостью до миллиона рублей
Один из ключевых параметров при подборе подержанного автомобиля — способность сохранять ликвидность при дальнейшей перепродаже. На какие модели стоит обратить внимание «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».
Эксперты отметили, что наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуется Kia Rio (диапазон цен — от 400 тысяч до 1,3 миллиона рублей). Согласно статистике, за десятилетие эксплуатации эта модель удерживает порядка 43% от первоначальной стоимости, при этом ежегодное удешевление не выходит за рамки 7–9%.
Хорошую ликвидность, по словам аналитиков, показывает и Kia Cerato (от 500 тысяч до 910 тысяч рублей), которая сохраняет спрос благодаря доступному сервису.
Также внимания заслуживает Skoda Octavia (от 395 тысяч до 957 тысяч рублей), чья цена остаётся стабильной за счёт надёжности и вместительности. Ещё одним ликвидным вариантом специалисты назвали Ford Focus с ценовым диапазоном от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Ранее россиянам назвали самые угоняемые в стране автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
