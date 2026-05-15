Путин поручил Генпрокуратуре проверить защиту территорий от паводков

Президент Владимир Путин распорядился, чтобы Генеральная прокуратура провела проверку исполнения местными властями законодательных требований по защите населённых пунктов и инфраструктуры от паводковых угроз и затоплений.

Глава государства поручил оценить эффективность ограничительных мер, введённых для предотвращения подтопления территорий, размыва берегов водных объектов и разрушения инженерных сооружений.

В Дагестане произошло мощное наводнение

Кроме того, правительству предписано усовершенствовать систему контроля за безопасностью гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и упростить процедуру их демонтажа.

Документ также предусматривает возможность содержания таких земель и объектов за счёт заинтересованных собственников. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля Отчёт о выполнении поручения президенту необходимо представить до 1 сентября 2026 года.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что правительство компенсирует ущерб от паводков на Северном Кавказа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ПаводокГенпрокуратура РфВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры