Стоимость адаптации импортных авто под Россию удивила сервисных экспертов
Адаптировать американские автомобили под российские стандарты стоит от 5 до 11 тысяч рублей, сказал НСН Александр Казаченко.
Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН заявил, что мировые производители автомобилей уже давно не ориентируются на климатические особенности стран и выпускают единые авто для южных и северных стран.
Дооснащение автомобилей, поставленных по параллельному импорту из теплых стран, обойдется минимум в 1 миллион рублей, рассказали «Известиям» представители компании-резидента технопарка «Сколково» Larte Design. Так, авто из ОАЭ не оснащены «северным пакетом» — системой обогрева, а американским машинам необходимо менять фары — «родные» не соответствуют российским нормативам. Для надежной эксплуатации в России придется подтягивать подвеску, чтобы увеличить дорожный просвет, и потратиться на защиту картера. Из-за облегченных материалов «южные» машины будут быстрее приходить в негодность, уверены эксперты. Казаченко заявил, что мировые производители выпускают машины пригодные для любого климата.
«Такое могут сказать только люди, которые не в теме. После 2010 года машин для арабского или не арабского климата, кроме внутренних производителей, не существует. BMW, поставленное в Канаду или ОАЭ будет такой же, как и у нас. Это миф, что у автомобилей из Эмиратов нет печки, но раньше такое было. Что касается американских автомобилей, произведенных для внутреннего рынка, то у них задний стоп-сигнал красного цвета. За 5 тысяч рублей можно сделать вкрапления желтого пластика, а если речь идет о LED-лампочке, то за 11 тысяч рублей можно перепрограммировать ее на желтый свет», - сказал Казаченко.
Основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Моисеев в разговоре с НСН заявил, что лидерами по поставкам автомобилей по параллельному импорту в Россию стали Китай и Германия.
«Удивляет информация. Это сильно надуманная история. Действительно, американские машины имеют другую светотехнику, действительно раньше, модели, поставляемые на Ближний Восток, не имели системы отопления салона, но сейчас такого нет. Если посмотрим статистику, то на первом месте по поставкам автомобилей по параллельному импорту находится Китай, на втором – Германия. Эти машины соответствуют российским требования. Из Америки везут штучные экземпляры – огромные пикапы, еще могут Tesla привезти», - отметил Моисеев.
Ранее Александр Казаченко в эфире НСН заявил, что оригинальные запчасти для автомобилей цены растут, а на их аналоги из Китая и Турции наоборот снижаются.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи
- Страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине
- В Грузии заявили, что не будут подчиняться политике Евросоюза
- Асад встретится с наследным принцем Саудовской Аравии
- Фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
- Шойгу посетил позиции группировки войск «Восток» на Запорожье
- СНБО: Зеленский примет участие в саммите G7 в онлайн-режиме
- Начальника налоговой службы Серпухова задержали за взятки
- Исследование: Черный чай у россиян оказался в 3,5 раза популярнее зеленого
- Прокуратура попросила изъять участок, где стоит дом Невзорова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru