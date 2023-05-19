Стоимость адаптации импортных авто под Россию удивила сервисных экспертов

Дооснащение автомобилей, поставленных по параллельному импорту из теплых стран, обойдется минимум в 1 миллион рублей, рассказали «Известиям» представители компании-резидента технопарка «Сколково» Larte Design. Так, авто из ОАЭ не оснащены «северным пакетом» — системой обогрева, а американским машинам необходимо менять фары — «родные» не соответствуют российским нормативам. Для надежной эксплуатации в России придется подтягивать подвеску, чтобы увеличить дорожный просвет, и потратиться на защиту картера. Из-за облегченных материалов «южные» машины будут быстрее приходить в негодность, уверены эксперты. Казаченко заявил, что мировые производители выпускают машины пригодные для любого климата.

«Такое могут сказать только люди, которые не в теме. После 2010 года машин для арабского или не арабского климата, кроме внутренних производителей, не существует. BMW, поставленное в Канаду или ОАЭ будет такой же, как и у нас. Это миф, что у автомобилей из Эмиратов нет печки, но раньше такое было. Что касается американских автомобилей, произведенных для внутреннего рынка, то у них задний стоп-сигнал красного цвета. За 5 тысяч рублей можно сделать вкрапления желтого пластика, а если речь идет о LED-лампочке, то за 11 тысяч рублей можно перепрограммировать ее на желтый свет», - сказал Казаченко.