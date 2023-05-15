«Из Европы и Японии»: Названы два самых популярных автомобиля параллельного импорта

«Я бы назвал самыми популярными машинами те, которые у нас и были. Это автомобили группы Volkswagen, которые сюда завозят. Они сегодня из европейцев самые популярные, Volkswagen Tiguan и так далее, это номер один. Следующие автомобили – это японские модели с правым рулем, ходовые сейчас гибриды, Toyota Prius – номер два автомобиль по популярности. Сегодня лидирует Европа и Япония. Спрос на национальные автомобили минимален, кроме Lada Granta ничего российский автопром среди легковых автомобилей предложить не может. Это автомобиль разработки 1980 года, люди покупают от безысходности», - отметил он.

Также Субботин рассказал, как сегодня работает «параллельный импорт». По его словам, автомобили не завозятся партиями, а подбираются для конкретного клиента.

«Параллельного импорта как такового не существует, этот термин придумали, чтобы как-то обозначить движение. Все машины, которые завозят сюда, завозятся под конкретных клиентов, партиями не завозятся. Китайские производители везут, иранцы пробуют, Индия ничего не завозит. На конкретного человека оформляют автомобиль, который его интересует, потом завозят», - объяснил собеседник НСН.

Снижение цен на автомобили с пробегом длится с осени 2022 года, на это, в частности, влияет небольшое насыщение рынка новыми автомобилями различных классов посредством параллельного импорта. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков.

