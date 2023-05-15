«Из Европы и Японии»: Названы два самых популярных автомобиля параллельного импорта
Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил в эфире НСН, что россияне чаще всего выбирают автомобили Volkswagen и Toyota.
Автоэксперт Вячеслав Субботин в разговоре с НСН представил два самых популярных автомобиля, которые россияне покупают в рамках параллельного импорта. Он отметил, что лидируют Volkswagen Tiguan и Toyota Prius.
Ранее эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев назвал три лучших автомобиля параллельного импорта в РФ в 2023 году. Он выделил небольшой седан Suzuki Ciaz индийской сборки стоимостью от 1,8 млн рублей, кроссовер Volkswagen Tayron стоимостью от 3,4 млн рублей и семиместный минивэн Toyota Avanza от 2,35 млн рублей.
«Я бы назвал самыми популярными машинами те, которые у нас и были. Это автомобили группы Volkswagen, которые сюда завозят. Они сегодня из европейцев самые популярные, Volkswagen Tiguan и так далее, это номер один. Следующие автомобили – это японские модели с правым рулем, ходовые сейчас гибриды, Toyota Prius – номер два автомобиль по популярности. Сегодня лидирует Европа и Япония. Спрос на национальные автомобили минимален, кроме Lada Granta ничего российский автопром среди легковых автомобилей предложить не может. Это автомобиль разработки 1980 года, люди покупают от безысходности», - отметил он.
Также Субботин рассказал, как сегодня работает «параллельный импорт». По его словам, автомобили не завозятся партиями, а подбираются для конкретного клиента.
«Параллельного импорта как такового не существует, этот термин придумали, чтобы как-то обозначить движение. Все машины, которые завозят сюда, завозятся под конкретных клиентов, партиями не завозятся. Китайские производители везут, иранцы пробуют, Индия ничего не завозит. На конкретного человека оформляют автомобиль, который его интересует, потом завозят», - объяснил собеседник НСН.
Снижение цен на автомобили с пробегом длится с осени 2022 года, на это, в частности, влияет небольшое насыщение рынка новыми автомобилями различных классов посредством параллельного импорта. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков.
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