«Приходится привыкать»: Санкции вынудили россиян пересесть на автомобили ниже классом

Ранее стало известно, что в апреле 2023 года российские банки одобрили 77 тысяч автокредитов физлицам на общую сумму почти 110 млрд рублей. Это стало рекордным показателем за все время наблюдений, которые ведутся с 2013 года. Об этом сообщила аналитическая компания Frank RG. Моженков заявил, что россияне не смогут отказаться от автомобилей.

«Обстоятельства вынуждают тех, кто раньше покупал автомобили более высокого класса, приобретать машины классом пониже. Но отказаться от автомобилей не получится, тем более, строится больше хороших дорог, становится больше мобильных россиян. Поэтому приходится привыкать», — сказал Моженков.

Собеседник НСН также рассказал, какие автопроизводители попали под программу автокредитования.

«Напомню, что бум автокредитов Россия пережила в 2002-2007 годах. Сегодня эта программа тоже есть, она необходима для поднятия спроса на автомобили. Под нее попадают и ряд отечественных производителей (в первую очередь «АвтоВАЗ»), и некоторые китайские марки, которые производятся в России. Это, безусловно, хорошая новость. Рост автокредитования способствует развитию рынка и его росту после резкого падения в 2021 и в 2022 годах», — отметил эксперт.

Вместе с тем Моженков указал на снижение цен как на новые, так и на подержанные автомобили.

«Снижение цен на машины с пробегом началось еще осенью прошлого года. Такая тенденция продолжается. На это влияет и небольшое насыщение рынка новыми автомобилями различных классов (в том числе по параллельному импорту), и то, что человек, купивший несколько лет назад машину за два миллиона, сегодня может ее продать почти за те же деньги. Отмечу, что в большей степени на вторичном рынке сегодня покупают европейские марки», — подытожил он.



Ранее Моженков посоветовал россиянам не откладывать покупку автомобиля, поскольку ждать возвращения на российский рынок автомобильных брендов в ближайшие три-четыре года не стоит. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

