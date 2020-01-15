«Не в ближайшее время». Адвокат об изменении Конституции РФ
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН допустил внесение поправок в основной закон страны, но отметил высокую сложность подобных действий.
Президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию страны ряд поправок. В частности, глава государства считает, что пришло время внести в основной закон государства изменения, которые гарантируют его приоритет над международным законодательством.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов предположил, что причина изменения Конституции кроется в пренебрежительном отношении США к нормам международного права. Вместе с тем, собеседник НСН признал, что внесение в основной закон страны поправок – очень непростой процесс.
«Просто так Конституцию поменять нельзя. Дать приоритет – значит, изменить эту норму. То есть, поменять Конституцию. И это очень сложная процедура. Сказать такое можно, конечно, но как это сделать в рамках действующего законодательства, в рамках действующих процедур? Это, конечно, задача не из простых и не на ближайшее время. Наверное, это просто оценка отношения к международному законодательству. Американцы международную норму ни в каком виде не признают и не исполняют. Решения международных судов до них не дотягиваются, к нормам международного права у них скептическое отношение. Они отдают приоритет американскому законодательству и решению американских судов. Я думаю, это такая параллель - Америка доминирует и задает сегодня правила игры, а остальные государства резонно задают вопросы - почему все должны подчиняться международным нормам права, а Америка нет? Ничего себе дела!», - заявил он.
В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин ранее заявил, что необходимости в принятии новой Конституции нет, поскольку потенциал основного закона 1993 года не исчерпан. В то же время глава государства заявил о целесообразности внесения ряда изменений. Например, нужно на конституционном уровне запретить занимать «критически важные должности» людям, которые имеют иностранное гражданство или ВНЖ. Речь идет о министрах, глав субъектов, судьях, председателе правительства.
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