«Не в ближайшее время». Адвокат об изменении Конституции РФ

«Просто так Конституцию поменять нельзя. Дать приоритет – значит, изменить эту норму. То есть, поменять Конституцию. И это очень сложная процедура. Сказать такое можно, конечно, но как это сделать в рамках действующего законодательства, в рамках действующих процедур? Это, конечно, задача не из простых и не на ближайшее время. Наверное, это просто оценка отношения к международному законодательству. Американцы международную норму ни в каком виде не признают и не исполняют. Решения международных судов до них не дотягиваются, к нормам международного права у них скептическое отношение. Они отдают приоритет американскому законодательству и решению американских судов. Я думаю, это такая параллель - Америка доминирует и задает сегодня правила игры, а остальные государства резонно задают вопросы - почему все должны подчиняться международным нормам права, а Америка нет? Ничего себе дела!», - заявил он.

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин ранее заявил, что необходимости в принятии новой Конституции нет, поскольку потенциал основного закона 1993 года не исчерпан. В то же время глава государства заявил о целесообразности внесения ряда изменений. Например, нужно на конституционном уровне запретить занимать «критически важные должности» людям, которые имеют иностранное гражданство или ВНЖ. Речь идет о министрах, глав субъектов, судьях, председателе правительства.

