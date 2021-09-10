ВЦИОМ: Россияне расхотели жениться

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что за последние четыре года в России снизилось число граждан, желающих вступить в официальный брак. Согдасно данным опроса, которые опубликованы на сайте центра, в настоящее время в ЗАГС готовы пойти 71% россиян, тогда как в 2017 году их было 78%.

По данным социологов, каждый десятый россиянин (10%) предпочитает гражданский брак, а 11% респондентов заявили, что против оформления отношений и предпочитают жить одни.

Что касается пожилых людей, то 52% граждан считают, что им лучше жить в семье, а 27% высказались за то, чтобы они жили отдельно от детей. Ещё 13% опрошенных заявили, что им будет лучше в доме престарелых.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 75% россиян негативно относятся к однополым бракам.

