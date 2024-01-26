«Не трогайте чужую грудь!»: Сексолог защитил Иду Галич от хейтеров
В России уходит тренд на увеличение груди, при этом любовь не является панацеей от недовольства «размерами» партнера, сказал в эфире НСН Керим Костоев.
Девушкам с маленькой грудью не стоит обращать внимание на тех, кто считает это недостатком, заявил в интервью НСН сексолог Керим Костоев.
Телеведущая и блогер Ида Галич ранее ответила в соцсетях хейтерам, упрекающим ее за небольшую грудь. По словам девушки, грудь она увеличивать не собирается, при этом ее забавляет то, что «в XXI веке есть люди, которые думают, что все должны себя перекраивать".
«Ида молодец, уважаю за такие высказывания. Только идиот может обижать человека за какие-то физические вещи, которые ему неподвластны. Это все равно, что мужчину назвать "не мужчиной" за маленький член, короткие пальцы или широкие бедра. Я считаю, что она правильно ответила хейтерам, потому что нефиг трогать чужую грудь. Сложно называть недостатками натуральные природные вещи», – сказал Керимов.
По его словам, тренд на увеличение груди уходит.
«Если говорить о развитии трендов и тенденций, уже давно пластические операции на груди для женщин связаны с возрастом или последствиями беременности, когда грудь теряет красивую форму. А накачивание груди силиконом и имплантами, тренды на увеличение - постепенно будут уходить. При этом надо учитывать и психологические факторы. Не каждый человек может принять себя таким, какой он есть. Некоторые женщины действительно страдают от небольшого размера груди и делают пластические операции по ее увеличению. Но не всем женщинам идет большая грудь», - предупредил сексолог.
При этом Керимов не согласился с мнением, что для любящих людей не важны «размеры» партнера.
«Когда люди влюблены, то не обращают внимание на минусы. Но впоследствии это может уйти, и мы начнем замечать недостатки. На одну любовь полагаться нельзя: для одних она долговечна, для других скоротечна. Человек должен быть честен перед самим собой. Если ты способен признать, что тебе нравятся женщины с определенными чертами лица, грудью или фигурой, но партнерша не подходит по этим критериям, ты должен быть смелым, признаться в этом и продолжить поиск другой женщины, либо смириться с тем, что это есть, и не заставлять человека себя изменять. Если тебе нравится женщина с большой грудью, выбери такую. Но если нравится женщина с небольшой грудью, а ты говоришь ей: давай, увеличивай, это вопрос не к женщине, а тебе как мужику: зачем ты к этому рвешься?» - заключил собеседник НСН.
Сексолог Юлия Варра ранее объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что миллиардер Павел Дуров пытается привлечь внимание женщин, демонстрируя обнаженный торс в соцсетях.
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