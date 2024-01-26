«Не трогайте чужую грудь!»: Сексолог защитил Иду Галич от хейтеров

Девушкам с маленькой грудью не стоит обращать внимание на тех, кто считает это недостатком, заявил в интервью НСН сексолог Керим Костоев.

Телеведущая и блогер Ида Галич ранее ответила в соцсетях хейтерам, упрекающим ее за небольшую грудь. По словам девушки, грудь она увеличивать не собирается, при этом ее забавляет то, что «в XXI веке есть люди, которые думают, что все должны себя перекраивать".