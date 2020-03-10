Водители, бизнес, кто следующий? По кому ударит новый КоАП
Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях разочаровала представителей бизнеса. Для них, как и для автомобилистов, готовится резкое увеличение штрафов.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов отправил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой привлечь представителей бизнеса и предпринимательских объединений к обсуждению проектов нового Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального КоАП. Как сообщает ТАСС, в письме перечислены 19 пунктов, которые, по мнению Титова, могут серьёзно осложнить деятельность предпринимателей.
Главное замечание касается предлагаемого увеличения административных штрафов. Как пишет Титов, экономическое обоснование таких мер не приводится. Он указывает на намерение Минюста как разработчика нового КоАП повысить в 70 раз штрафы для индивидуальных предпринимателей за нарушение за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям пребывания, воспитания, отдыха, обучения и оздоровления детей. Штрафы для водителей принадлежащего иностранным перевозчикам транспорта могут увеличиться в 35-60 раз в случае превышения допустимых габаритов, массы, нагрузки на ось без специального разрешения.
Титов также видит опасность во включении понятия «грубого административного правонарушения». С его точки зрения, для участников производства по административному делу это рискованно: суды могут трактовать это понятие субъективно. Бизнес-омбудсмен также выступает против желания Минюста увеличить с одного до двух месяцев предельный срок административного расследования.
По мнению Титова, принятие кодекса в таком виде угрожает инвестиционному климату, а также развитию малого и среднего бизнеса.
Минюст дорабатывает документ: новая редакция КоАП пока вынесена на публичное обсуждение. Одними из первых её раскритиковали автомобилисты: проект документа предусматривает увеличение штрафов сразу в шесть раз за небольшое превышение скорости, ужесточение наказаний за отказ от медосвидетельствования, введение новых составов нарушений – например, «вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне».
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН назвал предложенное повышение штрафов «людоедским», а первый зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков сообщил, что его комитет проголосует против этой редакции.
«Я вижу попытку правительства уложиться в отведенные Госдумой сроки (до марта) в ущерб качеству документа. Он требует серьезной доработки. Разные части законопроекта готовили разные авторы, и части иногда не просто не состыковываются, а не согласуются. И если мы примем такой сырой документ, то ничего кроме потери репутации для правительства он не принесет», - сказал он в беседе с НСН.
Ранее недостатки в новом проекте КоАП нашли правозащитники, раскритиковавшие Минюст за то, что на обсуждение 802-страничного документа ведомства дало всего 20 рабочих дней. Как писал «Коммерсант», правозащитники предложили исключить наказание за возбуждение ненависти в адрес «социальных групп», понятие которых не определено, а также отменить административное наказание за оказание секс-услуг и скорректировать норму об ответственности за пропаганду наркотиков.
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