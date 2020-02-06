Минюст сдал назад с новым проектом КоАП

Проект Кодекса об административных правонарушениях не является «истиной в последней инстанции», министерство юстиции открыто «для всех конструктивных предложений», - уверял замминистра Денис Новак на совещании в Совете Федерации. Проект будет дорабатываться с учетом общественного мнения, - добавил он. А мнение по поводу опубликованного неделю назад документа, предполагающего в том числе увеличение в разы штрафов за нарушения правил дорожного движения, таково, что определения «сырой» и «непосильный» оказываются вполне дипломатичными в сравнении с эпитетами «репрессивный» и «людоедский».

Критика нового проекта КоАП звучала и в законодательной среде: глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что проект «вообще никуда не годится». Его коллега Вячеслав Лысаков добавлял, что в его нынешнем виде документ не может быть рассмотрен. Против нового КоАП высказывался и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который отмечал, что нет никакой необходимости в создании «репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения».

Возмущение проектом нового КоАП было услышано и на верхних этажах власти. «Непосильным» назвал проект премьер-министр Михаил Мишустин. Власти еще не добились такого повышения доходов населения, чтобы можно было «настолько увеличивать штрафы», - указал глава кабмина. По его словам, «Работа правительства - это решение проблем людей, а не формализм. Именно мнение граждан в этом смысле главный индикатор нашей деятельности», - подчеркнул Мишустин.

На примере проекта КоАП глава кабмина потребовал от ведомств не выносить на публичное обсуждение «сырые» документы. Михаил Мишустин распорядился, чтобы министерства и ведомства еще на стадии разработки документов исходили не только из финансово-экономических и социальных последствий, но учитывали и возможный общественный резонанс. Особенно это касается тех случаев, когда затрагиваются социально значимые темы, подчеркнул Мишустин. По его словам, необходимо «в целом пересмотреть правила и нормативы работы с документами, не выносить на обсуждение «сырые» и неготовые, ведь все это формирует соответствующий образ государства у людей».

Адекватная реакция адекватного человека, безотносительно к тому, что он премьер. Если названные им сегодня принципы работы кабмина будут действительно претворены в жизнь, не без риска ошибиться, но все же можно будет предположить, что в стране появилось адекватное правительство. Авторов проекта КоАП из Минюста это не касается. Будем надеяться – пока.

