К нестандартному поведению клиента банка, из-за которого может быть приостановлен или заблокирован перевод, относится целый набор факторов, в который входит не только сумма, но и время, устройство, геолокация, рассказал НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.

Банки стали блокировать переводы россиян не только из-за нехарактерного объема операции, но и времени ее совершения, получателя средств и даже устройства, с помощью которого она проводится. Об этом рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.

«Анализ того, что такое типичная или нетипичная операция для клиента - это стандартная практика, которой занимается любой банк. Если человек является постоянным клиентом, то у банка имеется длинная история, накопленная по нему. Банк знает, с какого устройства человек заходит [в приложение или на сайт], по каким каналам, на какие суммы переводит деньги, кому и куда. У банка есть срез типичного поведения клиента, и любое отклонение от паттерна, может быть истолковано как нестандартное и вызвать подозрение у банка. У каждой кредитной организации могут быть свои правила, на какой процент или сумму необходимо отклонение, чтобы это вызвало подозрение и блокировку. Отклонением может считаться, например, перечисленные вами новая сумма, новое место, новый респондент, новое время совершения операции», - пояснил Иванинский.