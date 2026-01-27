«Нетипичное поведение»: В каком случае банки будут блокировать перевод
Банк может насторожить не только нехарактерная сумма перевода, но и время и место совершения операции, заявил НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Илья Иванинский.
К нестандартному поведению клиента банка, из-за которого может быть приостановлен или заблокирован перевод, относится целый набор факторов, в который входит не только сумма, но и время, устройство, геолокация, рассказал НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.
Банки стали блокировать переводы россиян не только из-за нехарактерного объема операции, но и времени ее совершения, получателя средств и даже устройства, с помощью которого она проводится. Об этом рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.
«Анализ того, что такое типичная или нетипичная операция для клиента - это стандартная практика, которой занимается любой банк. Если человек является постоянным клиентом, то у банка имеется длинная история, накопленная по нему. Банк знает, с какого устройства человек заходит [в приложение или на сайт], по каким каналам, на какие суммы переводит деньги, кому и куда. У банка есть срез типичного поведения клиента, и любое отклонение от паттерна, может быть истолковано как нестандартное и вызвать подозрение у банка. У каждой кредитной организации могут быть свои правила, на какой процент или сумму необходимо отклонение, чтобы это вызвало подозрение и блокировку. Отклонением может считаться, например, перечисленные вами новая сумма, новое место, новый респондент, новое время совершения операции», - пояснил Иванинский.
Если проводимая операция заблокирована или приостановлена, клиент должен обратиться в свой банк. Скорость решения проблемы всегда индивидуальна.
«Человек может позвонить в свой банк, в этом случае он точно будет разговаривать не с мошенниками. Сколько времени потребуется для разблокировки, зависит и от банка, и от ситуации. Есть относительно легкие кейсы, где отклонение небольшое и человек быстро может подтвердить, что он все делает правильно и самостоятельно. Тяжелые ситуации потребуют больше времени для разрешения и более четкого подтверждения проводимой операции. Это связано с тем, что люди в состоянии аффекта, находясь под действием мошенников, могут несколько дней совершать действия, которые для них вредны. В этом плане банки делают очень хорошую работу: регулярно отслеживают новые операции мошенников и ведут базу контактов, откуда могут звонить мошенники», - отметил собеседник НСН.
Эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун в пресс-центре НСН рассказала, какой бизнес больше всего пострадал из-за «беспрецедентного» регулирования.
