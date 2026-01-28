Банки, исполняя закон о маркировке звонков, тратятся на саму технологию, но не готовы платить сотовым операторам в этой цепи, тем более по неконтролируемым государством тарифам, заявил НСН председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

С 27 января «большая четверка» операторов сотовой связи перестала показывать абонентам промаркированные звонки из Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка, как того требуют нормы по борьбе с мошенниками. Дело в том, как пишет РБК, что кредитные организации так и не заключили с компаниями договоры об этой обязательной опции.

Емелин подтвердил эту информацию. По его словам, не только банки, но и множество других организаций не смогли договориться с сотовыми операторами.

«Зачастую компании оказались фактически обложены данью со стороны операторов связи, причем без каких-либо реальных правовых оснований. Изначальная модель маркировки сложная и не очень соответствующая рыночным реалиям. Предполагалось заключение договоров с операторами, обслуживающими получателя звонка, а не оператором, обслуживающим звонящий банк. В постановлении правительства почему-то появилась норма о договорной основе, несмотря на то, что обязанность по маркировке является установленной законом. Операторы связи домыслили, что договор должен быть платным. В итоге выполнение важной функции - доведения до абонента информации о звонящем - превратилось в очередную платную обязанность, причем не только банков, но и огромного количества организаций, которые взаимодействуют со своими клиентами», - пояснил глава нацсовета.