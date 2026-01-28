«Под соусом антифрода»: Операторов связи уличили в желании заработать на маркировке
Финансовые организации так и не смогли договориться с операторами сотовой связи о тарифах на маркировку, заявил НСН председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
Банки, исполняя закон о маркировке звонков, тратятся на саму технологию, но не готовы платить сотовым операторам в этой цепи, тем более по неконтролируемым государством тарифам, заявил НСН председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
С 27 января «большая четверка» операторов сотовой связи перестала показывать абонентам промаркированные звонки из Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка, как того требуют нормы по борьбе с мошенниками. Дело в том, как пишет РБК, что кредитные организации так и не заключили с компаниями договоры об этой обязательной опции.
Емелин подтвердил эту информацию. По его словам, не только банки, но и множество других организаций не смогли договориться с сотовыми операторами.
«Зачастую компании оказались фактически обложены данью со стороны операторов связи, причем без каких-либо реальных правовых оснований. Изначальная модель маркировки сложная и не очень соответствующая рыночным реалиям. Предполагалось заключение договоров с операторами, обслуживающими получателя звонка, а не оператором, обслуживающим звонящий банк. В постановлении правительства почему-то появилась норма о договорной основе, несмотря на то, что обязанность по маркировке является установленной законом. Операторы связи домыслили, что договор должен быть платным. В итоге выполнение важной функции - доведения до абонента информации о звонящем - превратилось в очередную платную обязанность, причем не только банков, но и огромного количества организаций, которые взаимодействуют со своими клиентами», - пояснил глава нацсовета.
Обязанность маркировки звонков не реализована не по вине банков, утверждает Емелин, а потому, что операторы мобильной связи не смогли договориться с операторами фиксированной связи.
«Передача маркера звонка возможна не только по прямому договору с оператором сотовой связи, она может передаваться и через оператора фиксированной связи. Это соответствует закону, но не устраивает сотовых операторов, поскольку тогда им не прилетают деньги. Сотовые операторы не договорились с операторами фиксированной связи. Кроме того, нам не обосновали, почему цена такова, как ее определили операторы. Нам предлагают руководствоваться принципами гражданского права, где стороны договариваются о цене сами. Тогда мы будем вести переговоры с операторами до тех пор, пока не будет достигнут ценовой консенсус. А выкручивать финансовым организациям руки под предлогом того, что есть установленная обязанность и что теперь за это с нас хотят получить деньги, мы не собираемся позволять никому, в том числе операторам связи. Это недружественное прежде всего к потребителям изменение законодательства под соусом антифрода», - добавил собеседник НСН.
Контролировать ситуацию должны правительство и ФАС, в том числе определять уровень тарификации. Кроме того, по словам Емелина, для реализации системы маркировки можно использовать действующие госинформсистемы, которые уже верифицируют вызовы.
Операторы должны платить разово за маркировку звонков, а не за каждый вызов, чтобы избежать повышения цен для потребителей, рассказал ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с НСН.
