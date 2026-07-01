СМИ: Операторы могут заплатить за маркировку звонков 3 млрд рублей

Об этом говорится в отчете проекта постановления Минцифры о правилах маркировки соответствующих звонков. В ведомстве не считают затраты существенными, так как большинство сотовых компаний уже имеет необходимый функционал. Операторы с этим не согласны.

В Т2 заявили, что количество международных вызовов выросло на 30% после блокировки голосовых звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) в августе 2025 года, а маркировка потребовала значительных вложений. В «Вымпелкоме» и «МегаФоне» указали, что маркировка потребует дополнительных инвестиций в инфраструктуру сети связи.

По словам экспертов, маркировка не дает полной аутентификации и ограничит мошенничество только частично. Реальный антифрод-эффект давала бы криптографическая аутентификация вызова.

Ранее в Госдуме приняли законопроект, направленный на дополнительную защиту граждан от кибермошенников. В частности, документ предусматривает маркировку международных телефонных звонков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

