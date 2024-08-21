«Замедление YouTube и борьба с VPN»: Клименко назвал причины сбоя в интернете

Масштабный сбой в интернете мог быть связан не с DDoS-атакой, о которой сообщил Роскомнадзор, а с попытками пользователей обойти замедление YouTube, начавшееся с начала августа, рассказал НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.

В среду днем в России произошел масштабный сбой интернет-сервисов. Оказались недоступны Telegram и WhatsApp, а также «Википедия», Skype, Steam, Discord и десятки других сервисов, в том числе сайты нескольких ведомств. С VPN у кого-то эти ресурсы открывались. Позднее Роскомнадзор объяснил, что проблемы были связаны с DDoS-атакой на операторов связи и что она уже отражена. Также крупный сбой в ночь на понедельник был у Telegram.

«Это больше похоже на следствие замедления YouTube и борьбы Роскомнадзора с сервисами VPN. Из-за того, что изменяется поведение граждан, которые ставят себе сервисы VPN и обходят это замедление, повышается нагрузка на сеть и, возможно, сработал принцип домино», - предположил Клименко.