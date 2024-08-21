«Замедление YouTube и борьба с VPN»: Клименко назвал причины сбоя в интернете
Масштабные сбои интернет-сервисов в России в августе связаны с желанием россиян обойти запреты, блокировки и замедления, рассказал НСН основатель LiveInternet Герман Клименко.
Масштабный сбой в интернете мог быть связан не с DDoS-атакой, о которой сообщил Роскомнадзор, а с попытками пользователей обойти замедление YouTube, начавшееся с начала августа, рассказал НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
В среду днем в России произошел масштабный сбой интернет-сервисов. Оказались недоступны Telegram и WhatsApp, а также «Википедия», Skype, Steam, Discord и десятки других сервисов, в том числе сайты нескольких ведомств. С VPN у кого-то эти ресурсы открывались. Позднее Роскомнадзор объяснил, что проблемы были связаны с DDoS-атакой на операторов связи и что она уже отражена. Также крупный сбой в ночь на понедельник был у Telegram.
«Это больше похоже на следствие замедления YouTube и борьбы Роскомнадзора с сервисами VPN. Из-за того, что изменяется поведение граждан, которые ставят себе сервисы VPN и обходят это замедление, повышается нагрузка на сеть и, возможно, сработал принцип домино», - предположил Клименко.
Основатель LiveInternet добавил, что не разделяет версию произошедшего, озвученную Роскомнадзором, однако отметил, что это «первое хоть какое-то заявление исполнительной власти по поводу того, что происходит в интернете».
«Я плохо представляю себе DDoS-атаку, которая одновременно положила бы и отечественные сервисы, и зарубежные, например, Telegram. Потому что у Telegram есть своя инфраструктура, достаточно мощная для удержания от разных DDoS-атак, которым регулярно подвергается любой сервис. Для того, чтобы завалить Telegram, надо очень постараться. Это недешево, это надо, чтобы все завирусованные компьютеры одновременно начать стучаться на сервера Telegram и на сервера наших государственных компаний. Это неочевидная история», - считает Клименко.
Ранее Клименко рассказывал НСН, что власти приняли решение о временном замедлении видеохостинга YouTube, чтобы оценить настроения в обществе на этот счет и то, как распределится трафик. Сейчас же эксперт выразил надежду, что выводы будут сделаны и «мы вернемся в нормальное, технологически работающее пространство интернета».
«То, что происходит сейчас, уже действительно неприлично, надо все это заканчивать. Есть масса нюансов, связанных с оборудованием, но все-таки эксперименты над интернетом должны проводиться достаточно открыто, чтобы мы понимали, к чему готовиться», - подытожил председатель совета Фонда развития цифровой экономики.
На фоне проблем с работой YouTube в России вырос спрос на WiFi-роутеры уже с установленным VPN . Крупные провайдеры блокируют работу таких роутеров, заявил НСН генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
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