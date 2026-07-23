«Печальное ограничение»: Как санкции ЕС ударят по крипторынку в России

Недавно легализованному российскому крипторынку закроют выход на криптобиржи других стран, заявили НСН экономисты. 

Санкции Европейского союза против Московской биржи приведут к дальнейшему сокращению торговли в евро и оттоку европейских инвестиций, а ограничения в отношении российских криптокомпаний фактически изолируют их от международных криптоплощадок, заявили НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев и финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев.

ЕС согласовал новый, 21-й пакет санкций. По данным Reuters, он предусматривает ограничения против Московской биржи, которая уже находится под санкциями США с июня 2024 года, и 94 российских финансовых организаций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новый пакет санкций войдут запрет на транзакции с еще 32 российскими банками, а также криптокомпании. Санкции сделают российский сегмент крипторынка фактически серым, рассказал экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

«Это будет означать, что они не будут иметь выхода на криптобиржи других стран. Соответственно будет замкнутый крипторынок в пределах Российской Федерации. Кстати, Госдума недавно приняла закон, который легализует криптовалюту в России, поэтому крипторынок должен сильно вырасти. Но то, что это будет серый рынок, это печальное ограничение», - пояснил Нечаев.

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Последствием ранее введенных санкций против Мосбиржи стало отсутствие биржевого курса рубля к ключевым валютам — доллару и евро. Центральный банк теперь формирует официальный курс на основе данных межбанковского рынка. Экспортеры реализуют валютную выручку на внебиржевом сегменте, где условия сделок согласовываются между контрагентами, добавил Нечаев.

Финаналитик, экономист Александр Разуваев считает, что новые санкции дополнительно снизят роль евро в расчётах между Россией и ЕС.

«Евро исторически играл значимую роль в международных расчётах, но сейчас перспективы европейских инвестиций в Россию выглядят крайне ограниченными. При этом отдельные проекты с участием европейских компаний сохраняются. British Petroleum до сих пор сидит в уставном капитале «Роснефти», французская TotalEnergies - в различных проектах СПГ «Новатэка», но это мало кого волнует. В долгосрочной перспективе динамика санкционного режима может меняться, однако на текущем этапе сотрудничество с ЕС существенно сокращено, и структура внешнеэкономических связей России заметно трансформировалась», - сказал он НСН.

Западные компании при желании все равно смогут вернуться на российский рынок, но на новых условиях, а не по договору опциона, заявил ранее НСН экономист и инвестиционный консультант Евгений Коган.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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