Санкции Европейского союза против Московской биржи приведут к дальнейшему сокращению торговли в евро и оттоку европейских инвестиций, а ограничения в отношении российских криптокомпаний фактически изолируют их от международных криптоплощадок, заявили НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев и финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев.

ЕС согласовал новый, 21-й пакет санкций. По данным Reuters, он предусматривает ограничения против Московской биржи, которая уже находится под санкциями США с июня 2024 года, и 94 российских финансовых организаций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новый пакет санкций войдут запрет на транзакции с еще 32 российскими банками, а также криптокомпании. Санкции сделают российский сегмент крипторынка фактически серым, рассказал экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

«Это будет означать, что они не будут иметь выхода на криптобиржи других стран. Соответственно будет замкнутый крипторынок в пределах Российской Федерации. Кстати, Госдума недавно приняла закон, который легализует криптовалюту в России, поэтому крипторынок должен сильно вырасти. Но то, что это будет серый рынок, это печальное ограничение», - пояснил Нечаев.