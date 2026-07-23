Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова разъяснила НСН, какие основания для увольнения по инициативе работодателя (согласно ст. 81 ТК РФ) воспринимаются рынком как «безобидные», а какие могут стать серьёзным барьером при поиске новой работы.

Сегодня доля компаний, которые категорически не принимают на работу сотрудников, уволенных по статье 81 ТК РФ с негативной формулировкой, достигла 49% (в 2024 году было 45%), рассказали в сервисе по поиску работы и подбору персонала SuperJob. За последние два года готовность рассматривать таких соискателей в рамках общего конкурса снизилась с 18% до 11%. Но выросла доля тех, кто все же идет на исключения время от времени: сейчас таких 18% против 14% в 2024 году. Голованова рассказала, в каких отраслях к таким соискателям всё же готовы относиться лояльнее.