Лояльность к «проблемным»: Где готовы брать уволенных по статье
Наталья Голованова рассказала НСН о нюансах трудоустройства для тех, кто был уволен по статье.
Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова разъяснила НСН, какие основания для увольнения по инициативе работодателя (согласно ст. 81 ТК РФ) воспринимаются рынком как «безобидные», а какие могут стать серьёзным барьером при поиске новой работы.
Сегодня доля компаний, которые категорически не принимают на работу сотрудников, уволенных по статье 81 ТК РФ с негативной формулировкой, достигла 49% (в 2024 году было 45%), рассказали в сервисе по поиску работы и подбору персонала SuperJob. За последние два года готовность рассматривать таких соискателей в рамках общего конкурса снизилась с 18% до 11%. Но выросла доля тех, кто все же идет на исключения время от времени: сейчас таких 18% против 14% в 2024 году. Голованова рассказала, в каких отраслях к таким соискателям всё же готовы относиться лояльнее.
«Статья 81 Трудового кодекса РФ предусматривает два вида оснований для увольнения работника по инициативе работодателя. Первый из них совсем не критичен для последующих работодателей — это ликвидация организации или сокращение штата, то есть обстоятельства, на которые работник не может повлиять. Это, конечно, безобидное основание для увольнения: оно не создаёт никаких проблем для дальнейшего трудоустройства работника. А вот второй пункт, конечно же, может вызвать вопросы у будущего работодателя. Эта статья предусматривает возможность уволить работника в двух случаях: если он систематически нарушает трудовую дисциплину, неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности, либо если совершил какое‑либо грубое нарушение — прогул, появление на работе в состоянии опьянения, разглашение коммерческой тайны, совершение хищения и тому подобное. При этом мы знаем, что наибольшую лояльность к сотрудникам, уволенным по таким основаниям, демонстрируют предприятия, которые сейчас испытывают большую нехватку персонала: это предприятия транспортно‑логистической отрасли, ретейлеры и промышленные компании. А вот государственные учреждения, образовательные и медицинские организации таким соискателям скорее откажут», — сказала собеседница НСН.
Ранее руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян сказал НСН, что на фоне дефицита кадров людям старшего возрасте легче найти работу, но для них открыты не все специальности.
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