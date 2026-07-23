Экономист Балынин допустил, что Центробанк продолжит снижать ключевую ставку
Центробанк РФ на очередном заседании 24 июля может сохранить ключевую ставку на текущем уровне, но точно не будет её поднимать. Таким прогнозом с «ФедералПресс» поделился кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его мнению, скорее всего, регулятор продолжит взятый ранее курс на снижение ключевой ставки. А главным вопросом будет величина уменьшения - диапазон составит от 0,25% до 1,5%.
Эксперт считает, что в итоге будет принято решение снизить ключевую ставку на 0,5%. Вероятность такого исхода, по его оценке, составляет 50%.
«Закладываю на сценарий со снижением на 0,25 п.п. – 20 %, на сценарии с 0,75 п.п. и 1 п.п. – по 10 %, снижением на 1,5 п.п. и сохранением на текущем уровне в 14,25 % – по 5%. Соответственно», – заключил экономист.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ключевая ставка должна снижаться «исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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