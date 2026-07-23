Экономист Балынин допустил, что Центробанк продолжит снижать ключевую ставку

По его мнению, скорее всего, регулятор продолжит взятый ранее курс на снижение ключевой ставки. А главным вопросом будет величина уменьшения - диапазон составит от 0,25% до 1,5%.

Эксперт считает, что в итоге будет принято решение снизить ключевую ставку на 0,5%. Вероятность такого исхода, по его оценке, составляет 50%.

«Закладываю на сценарий со снижением на 0,25 п.п. – 20 %, на сценарии с 0,75 п.п. и 1 п.п. – по 10 %, снижением на 1,5 п.п. и сохранением на текущем уровне в 14,25 % – по 5%. Соответственно», – заключил экономист.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ключевая ставка должна снижаться «исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

