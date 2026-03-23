«В этом возрасте можно всё!»: Мясников поспорил с критиками тренировок Чака Норриса
Спорт позволяет пожилым людям «чувствовать себя человеком», сказал в эфире НСН Александр Мясников, отметив, что сам в 72 года подтянулся 400 раз.
Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью НСН объяснил, почему и он сам, и Чак Норрис в пожилом возрасте не отказались от силовых тренировок.
Знаменитый американский актер-каратист Чак Норрис ранее скончался в возрасте 86 лет на Гавайях, где мастер боевых искусств проводил тренировки. Невролог Павел Хорошев заявил в этой связи НСН, что ровесникам Чака ни в коем случае нельзя заниматься кардиотренировками, однако 72-летний Мясников с ним не согласился.
«Занимаясь спортом в таком возрасте, ты чувствуешь себя человеком, у тебя не так болит тело, ты двигаешься и живешь без памперса и инвалидной коляски. Люди смертны, даже Чак Норрис. Когда-то мы все пройдем свой путь, но Чаку крупно повезло, что он делал то, что хотел, и закончил свой жизненный путь активным молодым человеком в свои 80 с лишним лет. Ты все равно не будешь жить вечно: годом раньше, годом меньше... Зато человек живет в свое удовольствие. Я, допустим, на свои 72 года подтянулся 400 раз за два часа или сейчас на соревнования ветеранов поеду, буду там штангу жать. Там таких, как я, наверное, нет, но это же и есть жизнь. Что значит: не рекомендовано? В этом возрасте можно всё», - подчеркнул Мясников.
При этом он отметил, что интенсивность тренировок индивидуальна, признав, что «мы все бежим впереди паровоза».
Со своей стороны, невролог Павел Хорошев указал «Радиоточке НСН», что силовые упражнения могут обернуться для пенсионеров тромбозом, аритмией, инфарктом и инсультом, рекомендовав в пожилом возрасте заниматься йогой, шахматами или гимнастикой.
