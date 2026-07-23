«Живут проклятой жизнью»: Протоиерей Ткачев призвал не завидовать богатым
Завидовать богатым людям не следует, так как они «живут проклятой жизнью». Как пишет РИА Новости, об этом заявил настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев.
По его словам, если Бог дал бы кому-то миллиард долларов, то этот человек «потерял бы и сон, и аппетит, и был бы как раб приставлен к этому золоту».
«Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям - вы глупцы, и нет у вас веры», - указал священник.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что нельзя обращаться к Богу с молитвами об увеличении зарплаты, о помощи в получении руководящей должности, о приобретении дома или автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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