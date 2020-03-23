Не только пенсионеры: Кто еще должен соблюдать домашний режим в Москве
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице дал пояснения относительно карантинных мер, введенных сегодняшний мэром города Сергеем Собяниным.
Особо подчеркивается, что сидеть дома должны не только лица старше 65 лет, но и люди, имеющие хронические заболевания.
Речь идет о гражданах, которые страдают от инсулинозависимого сахарного диабета, имеющих хронические заболевания легких, бронхоэктазию, нарушение легочного кровообращения.
Ограничения распространяются на лиц с заболеваниями почек, с трансплантированными органами или тканями, имеющих злокачественные опухоли. Исключение сделано для тех, кто отнесен к третьей клинической группе по онкологии, а также для перенесших инфаркт и инсульт.
Самоизоляция не распространяется на руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе имеет критическое значение для функционирования государственных органов.
Отметим, что режим домашней изоляции в российской столице будет действовать с 26 марта по 14 апреля.
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