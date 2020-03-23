Не только пенсионеры: Кто еще должен соблюдать домашний режим в Москве

Речь идет о гражданах, которые страдают от инсулинозависимого сахарного диабета, имеющих хронические заболевания легких, бронхоэктазию, нарушение легочного кровообращения.

Ограничения распространяются на лиц с заболеваниями почек, с трансплантированными органами или тканями, имеющих злокачественные опухоли. Исключение сделано для тех, кто отнесен к третьей клинической группе по онкологии, а также для перенесших инфаркт и инсульт.

Самоизоляция не распространяется на руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе имеет критическое значение для функционирования государственных органов.

Отметим, что режим домашней изоляции в российской столице будет действовать с 26 марта по 14 апреля.

