Собянин попросил москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим

Градоначальник также попросил москвичей старшего поколения и хронически больных людей не посещать общественные места, а в магазин или аптеку выходить «только в случае необходимости». Лучший вариант — поехать на дачу, добавил он. Для доставки продуктов и лекарств мэр предложил обращаться к соцработникам и волонтёрам.

По словам Собянина, для покрытия дополнительных расходов в связи с самоизоляцией москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят 2 тысячи рублей авансом и ещё 2 тысячи рублей — по окончании домашнего карантина при условии его соблюдения.

Для москвичей упомянутых категорий отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

