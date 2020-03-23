Собянин попросил москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим
Жители Москвы старше 65 лет и горожане с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, перенёсшие инфаркт или инсульт или страдающие онкологическим заболеванием, с 26 марта по 14 апреля будут обязаны соблюдать домашний режим в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.
Градоначальник также попросил москвичей старшего поколения и хронически больных людей не посещать общественные места, а в магазин или аптеку выходить «только в случае необходимости». Лучший вариант — поехать на дачу, добавил он. Для доставки продуктов и лекарств мэр предложил обращаться к соцработникам и волонтёрам.
По словам Собянина, для покрытия дополнительных расходов в связи с самоизоляцией москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят 2 тысячи рублей авансом и ещё 2 тысячи рублей — по окончании домашнего карантина при условии его соблюдения.
Для москвичей упомянутых категорий отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.
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