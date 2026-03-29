Россиянок будут мотивировать рожать детей
Согласно методическим рекомендациям Министерства здравоохранения России по проведению репродуктивной диспансеризации, в рамках второго этапа обследования женщин предусмотрен повторный прием врача-акушера-гинеколога, сообщает ТАСС.
В ходе него специалист проводит индивидуальное консультирование по вопросам репродуктивного здоровья, а также обсуждает репродуктивные установки и мотивацию к рождению детей. При необходимости, в зависимости от выявленного заболевания, выполняется гинекологический осмотр. Завершающими этапами являются установление диагноза, определение группы здоровья и формирование группы диспансерного наблюдения.
Из рекомендаций также следует, что при наличии показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направление на осмотр врача-онколога, может быть выдано направление. Если у женщины появилась инфекция, передаваемых половым путем, заболевания органов репродуктивной системы или молочных желез, дальнейшее наблюдение и лечение осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.
Женщину, которая не хочет иметь детей, полезно отправлять на добровольную консультацию с психологом, так как сегодня гинекологи каждый день сталкиваются с «трагедиями» из-за отложенного материнства, заявила НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
