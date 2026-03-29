Милонов: Пока нет интернета, нужно решать демографическую проблему

В России нужно решать демографическую проблему, когда не ловит интернет, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Россиянок будут мотивировать рожать детей

Он записал видео, рассказав, чем занять время во время отключений интернета. Парламентарий составил список занятий, в который вошли рыбалка, и зачатие детей. По его словам, интернет в решении демографической проблемы — помеха, а его отсутствие, наоборот, вернёт людям жизнь.

Рыбачить петербуржцам парламентарий советует у Литейного моста. Также депутат предлагает прогуляться и даже составил маршрут по историческому центру. Кроме того, депутат предложил «погонять на мотоцикле».

Ранее Милонов заявил, что держит в кабинете кнопочные телефоны на случай сбоев связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
