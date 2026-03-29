Милонов: Пока нет интернета, нужно решать демографическую проблему
В России нужно решать демографическую проблему, когда не ловит интернет, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Он записал видео, рассказав, чем занять время во время отключений интернета. Парламентарий составил список занятий, в который вошли рыбалка, и зачатие детей. По его словам, интернет в решении демографической проблемы — помеха, а его отсутствие, наоборот, вернёт людям жизнь.
Рыбачить петербуржцам парламентарий советует у Литейного моста. Также депутат предлагает прогуляться и даже составил маршрут по историческому центру. Кроме того, депутат предложил «погонять на мотоцикле».
Ранее Милонов заявил, что держит в кабинете кнопочные телефоны на случай сбоев связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
