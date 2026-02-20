Сенатор Новиков: Штрафы за бездетность ведут к дискриминации

В Росси не стоит вводить штрафы за бездетность, заявил НСН Иван Новиков.

Штрафы за бездетность ведут к дискриминации, заявил в пресс-центре НСН сенатор от Архангельской области, член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков.

Поддержка и понимание: Чего не хватает женщине после рождения ребенка

«Я считаю, что такие меры не нужны. Мы так можем добраться и до некой дискриминации людей, которые по объективным причинам не могут иметь детей. Меры нужны только те, которые направлены на популяризацию семейных ценностей, многодетности», - отметил он.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала «Радиоточке НСН», что сегодня женщины нередко приходят к решению родить ребенка только к 40 годам. Однако в этом возрасте минимум 20% матерей уже не смогут стать матерями родного ребенка, поскольку климакс молодеет.

ФОТО: ТАСС / Jorg Lange / DPA
