Сенатор Новиков: Штрафы за бездетность ведут к дискриминации

«Я считаю, что такие меры не нужны. Мы так можем добраться и до некой дискриминации людей, которые по объективным причинам не могут иметь детей. Меры нужны только те, которые направлены на популяризацию семейных ценностей, многодетности», - отметил он.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала «Радиоточке НСН», что сегодня женщины нередко приходят к решению родить ребенка только к 40 годам. Однако в этом возрасте минимум 20% матерей уже не смогут стать матерями родного ребенка, поскольку климакс молодеет.

