Со своей стороны, Илья Корнейчук добавил, что революции от Apple в 2026 году ждать все-таки не стоит, компания хороша в маркетинге, но не спешит предлагать реально стоящие новинки.

«Apple никогда не совершает революций технологий, это всегда революция маркетинга и смешивания технологий. Они доводят свои технологии до потребителя, решения новые компания не придумывает, круто продает своей аудитории свою премиальную продукцию. Поэтому революции от них не ждем», - подытожил собеседник НСН.

КЛАССИЧЕСКИЙ SAMSUNG ПРОТИВ «КИТАЙЦЕВ»

Блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) напомнил, что в начале года пользователи ждут традиционную новинку от главного конкурента Apple.

«Начнется год по классике с Samsung Galaxy S26, там прорывов ожидать не приходится. Судя по утечкам, дизайн и технические характеристики особо не изменятся. Продолжится все это тем, что мы будем ожидать новых устройств от OpenAI. Нейросети сначала поселились в браузерах, потом в телефонах, сейчас будут появляться устройства, созданные непосредственно под нейросети. Это умные очки и так далее. Подобные продукты готовят и Apple, и Google, должны нас чем-то порадовать в ближайшее время», - рассказал он.

Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук и от этого гиганта не ждет технических прорывов.

«Что касается Samsung, компания сегодня терпит технологическое отставание от китайских смартфонов по всем фронтам. Например, они выпускают смартфон, который складывается в три раза. А какой смартфон складывался в три раза до Samsung? Honor, Huawei. Samsung превращается в «еще одного производителя смартфонов». Если вы хотите крутых фишек, инноваций и удивлений, смотрите на «китайцев». Эти компании делают что-то первыми и лучше всех. Самые тонкие раскладушки сегодня делает Honor, например», - сказал он.

Валентин Петухов согласился с тем, что инноваций можно ждать только от китайских игроков.

«Китайские компании, к сожалению, это единственные игроки на рынке, которые могут удивлять и показывать необычные устройства. Apple и Samsung выпускают устройства, которые однозначно будут востребованы рынком. В 2025 году Apple попробовала выпустить очень тонкий Air, но он пользуется крайне невысоким спросом. Обновлений в этой сфере мы не увидим, цифры плохие. Поэтому экспериментов ждем от «китайцев», только от них», - добавил он.

ЧТО ЕЩЕ: ГЛАВНАЯ НОВИНКА

Главной новинкой конца 2025 года и всего 2026 года Илья Корнейчук назвал Steam Machine. Геймеры, готовимся кайфовать.

«Главная новинка конца 2025 года и также 2026 года – это Steam Machine. Это новая игровая консоль от компании Valve, которая комплектуется операционной системой SteamOS. Это самая замечательная новость, потому что сейчас играть в онлайн-игры с античит-системами можно только на Windows, на Linux такого нет. Если Steam Machine займет значительную долю рынка, что будет сопоставимо с PlayStation и Xbox, они сделают эту систему, тогда геймеры на Linux смогут кайфово играть. Тогда народ сможет отказываться от Windows, которые делают ставки на ИИ-модели, но пока получается плохо. Теперь появится альтернатива», - отметил он.

Эксперты отмечают, что ОС загружается быстро, автоматически обновляется и через Proton (технология для запуска Windows-игр) позволяет играть в подавляющее большинство игр Steam, включая те, что были сделаны для Windows, без лишних усилий.

В результате геймеры получают идеальное сочетание простоты консоли (загрузка в Steam, привычный интерфейс) и возможностей ПК (полноценная ОС, порты, апгрейд).

ТЕЛЕФОН С РОБОТОМ

Корпорация Honor представила прототип роботизированного смартфона Robot Phone, его полноценный анонс и старт продаж ожидаются в первой половине 2026 года.

Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук уверен, что эта новинка может стать новым трендом: если модель признают удачной, технологию будут использовать и другие производители.

«Это устройство, в котором сочетаются смартфон и стабилизатор с камерой, камера находится на стабилизаторе. С отдельного стабилизатора картинка получается более качественной и стабильной. К сожалению, пока прототип не продемонстрировал, что он работает, но здесь я не вижу какой-то большой проблемы, потому что даже самые первые прототипы iPhone, насколько я помню, на момент презентации тоже не работали, но к началу продаж они были доведены до ума. Если все будет гладко, думаю, свою аудиторию устройство найдет, в первую очередь среди тех, кто снимает видео, ведет блоги и так далее. Если у Honor все получится, думаю, и другие производители будут делать что-то похожее», — подытожил он.

БИТВА ПРОЦЕССОРОВ И ЗА ПАМЯТЬ

Илья Корнейчук также отметил, что изменения в 2026 году коснутся и «внутренностей» гаджетов.

«У нас сейчас очень большая позиция у AMD на рынке процессоров, люди все чаще выбирают именно их, Intel отстали, но у них есть шанс для реванша в Новом году. Сейчас уже всплывают предварительные тесты их новых чипов, в которых производительность местами даже превосходит AMD. Это прекрасно для портативных систем, для сверхтонких ноутбуков, компания все это будет развивать. Можно сказать, что ждем возвращения Intel в Новом году, это прекрасно, потому что они будут быстрее, лучше, это позитивный момент для рынка», - рассказал он.