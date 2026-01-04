Не только бюджетный iPhone: Техноблогеры оценили главные новинки 2026 года
В 2026 году дебютирует первый в истории Apple смартфон с раскладной конструкцией, также компания представит бюджетную линейку, включая ноутбук. При этом эксперты уверены, что главной революции стоит ждать от «китайцев».
Новый 2026 год станет богат на техноновинки, но далеко не все из них «зацепят» пользователей и станут революцией на рынке. Блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов), а также ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук раскрыли НСН, на какие гаджеты стоит обратить внимание, за что будут бороться главные конкуренты рынка в виде Apple и Samsung, а также, чем удивят в этом году китайские компании и их творческий подход к делу.
АЙФОНЫ: БЮДЖЕТНЫЕ И РАСКЛАДНЫЕ
В 2026 году Apple изменит график выхода смартфонов. Как ожидается, американцы следующей осенью покажут лишь флагманские гаджеты — iPhone 18 Pro и Pro Max, а премьеру базовых версий перенесут на начало следующего года. Кроме того, в сентябре 2026-го дебютирует первый в истории Apple смартфон с раскладной конструкцией.
Блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom назвал это мощным обновлением для компании, отметив, что для рынка – это все-таки не революция. Напомним, что раскладные смартфоны есть у китайских компаний, также Samsung недавно представил складывающийся втрое смартфон.
«Это будет мощное обновление по сравнению с тем, что видели в последние годы. Компания Apple врывается на рынок нового для себя формата. Больших прорывов в следующем году ждать не стоит, все будет вокруг улучшения уже имеющихся характеристик. На все процессы сильно будет влиять дефицит памяти, который образовался к концу 2025 года. Ожидаем, что все подорожает в 2026 году. Также с 2026 года в России вводится технологический сбор, это тоже повлияет на рост цен. Получается, что большого прорыва не будет, но все станет дороже», - предупредил он.
На фоне роста цен на гаджеты самым обсуждаемым решением от корпорации Apple стала бюджетная линейка. По словам аналитика GF Securities Джеффа Пу (Jeff Pu), весной следующего года Apple собирается выпустить новый недорогой смартфон iPhone 17e. Телефон может дебютировать вместе с бюджетным планшетом iPad 12-го поколения и новым дешевым MacBook.
Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук раскритиковал такой ход.
«На мой взгляд, это решение идет вразрез со взглядами Стива Джобса и его концепцией. Если ты не можешь себе позволить самое новое поколение айфона, пользуйся позапрошлым вариантом. Apple жила в этой парадигме, что у них только премиальный продукт. И тут на нас вываливают Macbook на процессоре от айфона. Насколько он будет хорошо работать, будет быстрым, вопрос. Уже говорят, что экран там будет не очень, клавиатура тоже, возможно. Apple отходит от своих традиций. Это может позволить им занять новую нишу на рынке на фоне всеобщего подорожания, тогда продукт «залетит», а стратегия Джобса окажется неверной. Либо мы увидим приход в компанию людей, которые раньше пользовались Android, тогда они сразу разочаруются. Вместо премиального продукта они получат бюджетное устройство, которое будет выглядеть как поддельный китайский телефон. Такое тоже возможно. Цена намекает на то, что там будет не самое лучшее качество сборки. В таком случае может пойти разрушение бренда Apple, а это самое ценное, что у них есть. Этого и пытался избежать Стив Джобс, это грабли, на которые решил попробовать наступить Тим Кук. Посмотрим, что из этого выйдет», - пояснил он.
С ним не согласился блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom. Он уверен, что это выгодный разворот в сторону молодой аудитории.
«Есть разговоры о том, что Apple представит ноутбук фактически на процессоре от айфона. Это делается, чтобы конкурировать за внимание молодой аудитории, студентов. Я думаю, что это может иметь очень большой успех. У компании все для этого готово: и операционная система, и в целом «железо». Компания уже давно освоила подобные технологии в смартфонах. Это будет для компании хорошим драйвером роста в 2026 года. Конечно, в этом случае цель – это максимизация прибыли. Такой ход может положительно сказаться на доступности и популярности продукции. В современном мире все строится вокруг экосистем, поэтому задача производителя – заманить пользователя в свои сети. Сначала человек начнет пользоваться бюджетным ноутбуком, потом перейдет на айфон и так далее. Это кирпичик в фундамент будущего пользователя Apple. Я думаю, что другие компании тоже не оставят это без внимания, будут готовить свои ответы», - заключил он.
Со своей стороны, Илья Корнейчук добавил, что революции от Apple в 2026 году ждать все-таки не стоит, компания хороша в маркетинге, но не спешит предлагать реально стоящие новинки.
«Apple никогда не совершает революций технологий, это всегда революция маркетинга и смешивания технологий. Они доводят свои технологии до потребителя, решения новые компания не придумывает, круто продает своей аудитории свою премиальную продукцию. Поэтому революции от них не ждем», - подытожил собеседник НСН.
КЛАССИЧЕСКИЙ SAMSUNG ПРОТИВ «КИТАЙЦЕВ»
Блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) напомнил, что в начале года пользователи ждут традиционную новинку от главного конкурента Apple.
«Начнется год по классике с Samsung Galaxy S26, там прорывов ожидать не приходится. Судя по утечкам, дизайн и технические характеристики особо не изменятся. Продолжится все это тем, что мы будем ожидать новых устройств от OpenAI. Нейросети сначала поселились в браузерах, потом в телефонах, сейчас будут появляться устройства, созданные непосредственно под нейросети. Это умные очки и так далее. Подобные продукты готовят и Apple, и Google, должны нас чем-то порадовать в ближайшее время», - рассказал он.
Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук и от этого гиганта не ждет технических прорывов.
«Что касается Samsung, компания сегодня терпит технологическое отставание от китайских смартфонов по всем фронтам. Например, они выпускают смартфон, который складывается в три раза. А какой смартфон складывался в три раза до Samsung? Honor, Huawei. Samsung превращается в «еще одного производителя смартфонов». Если вы хотите крутых фишек, инноваций и удивлений, смотрите на «китайцев». Эти компании делают что-то первыми и лучше всех. Самые тонкие раскладушки сегодня делает Honor, например», - сказал он.
Валентин Петухов согласился с тем, что инноваций можно ждать только от китайских игроков.
«Китайские компании, к сожалению, это единственные игроки на рынке, которые могут удивлять и показывать необычные устройства. Apple и Samsung выпускают устройства, которые однозначно будут востребованы рынком. В 2025 году Apple попробовала выпустить очень тонкий Air, но он пользуется крайне невысоким спросом. Обновлений в этой сфере мы не увидим, цифры плохие. Поэтому экспериментов ждем от «китайцев», только от них», - добавил он.
ЧТО ЕЩЕ: ГЛАВНАЯ НОВИНКА
Главной новинкой конца 2025 года и всего 2026 года Илья Корнейчук назвал Steam Machine. Геймеры, готовимся кайфовать.
«Главная новинка конца 2025 года и также 2026 года – это Steam Machine. Это новая игровая консоль от компании Valve, которая комплектуется операционной системой SteamOS. Это самая замечательная новость, потому что сейчас играть в онлайн-игры с античит-системами можно только на Windows, на Linux такого нет. Если Steam Machine займет значительную долю рынка, что будет сопоставимо с PlayStation и Xbox, они сделают эту систему, тогда геймеры на Linux смогут кайфово играть. Тогда народ сможет отказываться от Windows, которые делают ставки на ИИ-модели, но пока получается плохо. Теперь появится альтернатива», - отметил он.
Эксперты отмечают, что ОС загружается быстро, автоматически обновляется и через Proton (технология для запуска Windows-игр) позволяет играть в подавляющее большинство игр Steam, включая те, что были сделаны для Windows, без лишних усилий.
В результате геймеры получают идеальное сочетание простоты консоли (загрузка в Steam, привычный интерфейс) и возможностей ПК (полноценная ОС, порты, апгрейд).
ТЕЛЕФОН С РОБОТОМ
Корпорация Honor представила прототип роботизированного смартфона Robot Phone, его полноценный анонс и старт продаж ожидаются в первой половине 2026 года.
Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук уверен, что эта новинка может стать новым трендом: если модель признают удачной, технологию будут использовать и другие производители.
«Это устройство, в котором сочетаются смартфон и стабилизатор с камерой, камера находится на стабилизаторе. С отдельного стабилизатора картинка получается более качественной и стабильной. К сожалению, пока прототип не продемонстрировал, что он работает, но здесь я не вижу какой-то большой проблемы, потому что даже самые первые прототипы iPhone, насколько я помню, на момент презентации тоже не работали, но к началу продаж они были доведены до ума. Если все будет гладко, думаю, свою аудиторию устройство найдет, в первую очередь среди тех, кто снимает видео, ведет блоги и так далее. Если у Honor все получится, думаю, и другие производители будут делать что-то похожее», — подытожил он.
БИТВА ПРОЦЕССОРОВ И ЗА ПАМЯТЬ
Илья Корнейчук также отметил, что изменения в 2026 году коснутся и «внутренностей» гаджетов.
«У нас сейчас очень большая позиция у AMD на рынке процессоров, люди все чаще выбирают именно их, Intel отстали, но у них есть шанс для реванша в Новом году. Сейчас уже всплывают предварительные тесты их новых чипов, в которых производительность местами даже превосходит AMD. Это прекрасно для портативных систем, для сверхтонких ноутбуков, компания все это будет развивать. Можно сказать, что ждем возвращения Intel в Новом году, это прекрасно, потому что они будут быстрее, лучше, это позитивный момент для рынка», - рассказал он.
При этом он добавил, что еще одна составляющая гаджетов – память – уже сильно подорожала в конце 2025 года, перспективы здесь не такие радужные.
«Но есть и негативный момент, потому что цены на память выросли, в 2026 году они ниже не будут. В начале года дефицит памяти не прекратится, потому что его причина фундаментальная. Память продавалась по слишком низкой цене на протяжении многих лет, производители не расширяли производство. Когда случился бум, выяснилось, что больше мощностей нет. Даже Samsung не может отгрузить своему мобильному подразделению столько памяти для смартфонов, сколько нужно. Производители памяти на фоне роста прибыли могут начать расширять производство, но это небыстрый процесс. Все это, конечно, повлияет на цены на электронику. Память есть везде, включая ноутбуки, телефоны и игровые приставки», - пояснил он.
Рост цен на видеокарты вызван взрывным развитием нейросетей. По «принципу домино» дорожает вся электроника, заявил НСН в комментарии директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
