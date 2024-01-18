Призыв-2024: «Среди казаков нет уклонистов!»
В казачьих семьях Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской областях нет уклонистов от армии, заявил НСН казачий депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Казаки воспитывают свою молодежь в духе служения Родине, поэтому в «казачьих» регионах нет проблемы с уклонистами. Об этом НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны провести призыв в 2024 году, используя единый реестр воинского учета и общедоступный реестр повесток. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. По словам Водолацкого, в «казачьих» регионах традиционно очень мало уклонистов.
«Вы можете направить запрос в Минобороны, и вам покажут, что в Ростовской области, Волгоградской области, Краснодарском крае, Ставропольском крае очень мало уклонистов. В “казачьих” регионах максимальное количество молодежи активно воспитывается в духе патриотизма и служения Отечеству. В казачьих семьях считается позором, если ребенок не служил в армии. Все служат, все учатся, многие поступают в военные училища. А отдать долг Родине, как говорится, сам Бог велел, потому что казак должен защищать свою Родину, уметь пользоваться оружием, а после службы в армии находиться в армейском резерве Минобороны. Более того, сейчас активно формируются добровольческие казачьи подразделения на линии СВО и они очень успешно воюют», — сказал Водолацкий.
Ранее юрист по военному праву Иван Самарин заявил, что весенний призыв, который начнется 1 апреля 2024 года, пройдет с бумажными повестками, которые можно вручить лично или по почте заказным письмом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прокурора, расстреливавшего захват телестудии, застрелили в Эквадоре
- В Москву доставили дополнительную группу эвакуированных из сектора Газа россиян
- Пропавшую из Третьяковской галереи старинную фотографию нашли на аукционе
- СМИ: НАТО отработает начало третьей мировой войны
- Кабмин РФ одобрил денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве
- СМИ: Элджей разорвал контракт с лейблом Анны Асти из-за «голой» вечеринки
- Петербургским мигрантам в торжественной обстановке вручили повестки в военкомат
- Полицейские Парижа вышли на протест с требованием повышения зарплат
- Украина внесла швейцарского производителя шоколада в список «спонсоров войны»
- Египет в 2023 году посетили рекордные 14,9 миллиона туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru