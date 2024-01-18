Призыв-2024: «Среди казаков нет уклонистов!»

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны провести призыв в 2024 году, используя единый реестр воинского учета и общедоступный реестр повесток. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. По словам Водолацкого, в «казачьих» регионах традиционно очень мало уклонистов.

«Вы можете направить запрос в Минобороны, и вам покажут, что в Ростовской области, Волгоградской области, Краснодарском крае, Ставропольском крае очень мало уклонистов. В “казачьих” регионах максимальное количество молодежи активно воспитывается в духе патриотизма и служения Отечеству. В казачьих семьях считается позором, если ребенок не служил в армии. Все служат, все учатся, многие поступают в военные училища. А отдать долг Родине, как говорится, сам Бог велел, потому что казак должен защищать свою Родину, уметь пользоваться оружием, а после службы в армии находиться в армейском резерве Минобороны. Более того, сейчас активно формируются добровольческие казачьи подразделения на линии СВО и они очень успешно воюют», — сказал Водолацкий.

Ранее юрист по военному праву Иван Самарин заявил, что весенний призыв, который начнется 1 апреля 2024 года, пройдет с бумажными повестками, которые можно вручить лично или по почте заказным письмом.

