«От Бахмута до Сватово»: Казачьи бригады сражаются на всех участках СВО
Генерал и депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил в эфире НСН, что казаки расположены на всех важных участках фронта и доблестно выполняют поставленные задачи.
Казачьи бригады сегодня присутствуют на самых тяжелых участках фронта в рамках спецоперации, заявил в эфире НСН депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий.
Ранее стало известно, что в рамках спецоперации сформировался добровольческий штурмовой казачий корпус, состоящий из 5 бригад. Кроме того, в зоне СВО находится 6 отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада имени Платова, а также батальоны боевого армейского резерва страны (БАРС) – отряды «Ермак», «Фортштад», «Кубань», «Ростов», «Тигр». Более 25 тысяч казаков принимают участие в СВО и их количество постоянно увеличивается.
«В специальной военной операции казаки показывают чудеса мужества, героизма. Добровольческий штурмовой корпус уже сформирован, он себя зарекомендовал, казачьи бригады играют очень важную роль – они расположены от Кинбурнской косы до Сватово – на всех тяжелых участках. Например, на Кинбурнской косе бригада «Дон» и бригада «Днепр» - единственные, которые находятся там, только казаки держат этот участок фронта. Там элитные подразделения ВСУ пытались высадиться неоднократно, все они были уничтожены и разгромлены», - отметил он.
Водолацкий подчеркнул, что за свои подвиги казаки получают заслуженные награды, бригады сражаются за Россию на всех участках фронта.
«Особую славу завоевала 6 гвардейская казачья бригада имени Платова на Луганском направлении, которая освобождала и Кременную, и Лисичанск, и Северодонецк. Огромное количество казаков награждено Орденами мужества, медалями «За отвагу», некоторые стали Героями России за свои подвиги. Так, командир бригады «Сибирь» Олег Ликонцев получил звезду Героя 2 августа за Бахмут (Артемовск). Казаки повторяют подвиги своих предков, защищают русскую землю», - рассказал он.
Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по делам национальностей Николай Долуда заявил, что в первом чтении были приняты поправки в закон «О государственной службе российского казачества», передает «Радиоточка НСН».
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