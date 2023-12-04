«От Бахмута до Сватово»: Казачьи бригады сражаются на всех участках СВО

«В специальной военной операции казаки показывают чудеса мужества, героизма. Добровольческий штурмовой корпус уже сформирован, он себя зарекомендовал, казачьи бригады играют очень важную роль – они расположены от Кинбурнской косы до Сватово – на всех тяжелых участках. Например, на Кинбурнской косе бригада «Дон» и бригада «Днепр» - единственные, которые находятся там, только казаки держат этот участок фронта. Там элитные подразделения ВСУ пытались высадиться неоднократно, все они были уничтожены и разгромлены», - отметил он.

Водолацкий подчеркнул, что за свои подвиги казаки получают заслуженные награды, бригады сражаются за Россию на всех участках фронта.

«Особую славу завоевала 6 гвардейская казачья бригада имени Платова на Луганском направлении, которая освобождала и Кременную, и Лисичанск, и Северодонецк. Огромное количество казаков награждено Орденами мужества, медалями «За отвагу», некоторые стали Героями России за свои подвиги. Так, командир бригады «Сибирь» Олег Ликонцев получил звезду Героя 2 августа за Бахмут (Артемовск). Казаки повторяют подвиги своих предков, защищают русскую землю», - рассказал он.

Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по делам национальностей Николай Долуда заявил, что в первом чтении были приняты поправки в закон «О государственной службе российского казачества», передает «Радиоточка НСН».

