«Не так быстро!» В Госдуме надеются за месяц снять антиковидные ограничения в России

Если заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, будет постепенная отмена ограничений, сказал НСН Федот Тумусов.

Коронавирусные ограничения могут быть постепенно сняты в России в течение месяца, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, «справедливоросс» Федот Тумусов.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил отменить в России коронавирусные ограничения. По его мнению, на фоне распространения новых штаммов эффективность вакцинации объективно снижается, поэтому стоит отменить QR-коды и другие ограничения, связанные с прививками. Тумусов поддержал идею своего партийного лидера, но с некоторыми оговорками.

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«Это не так быстро делается. Я думаю, это будет в течение месяца делаться – постепенная отмена. Пока цифры все равно очень высокие, но мы надеемся, что заболеваемость пойдет на спад, поэтому мы говорим, что в течение месяца будет постепенное послабление тех ограничений, которые есть», - сказал Тумусов.

При этом он отметил, что если снижения заболеваемости не будет, то не будет и снятия ограничений.

«Если это будет приводить к росту заболеваемости обратно желаемому процессу, тогда не надо ограничения снимать. Но я думаю, что этого не произойдет, а будет снижение и госпитализаций, и заболеваемости», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проводит последние встречи за очень длинным столом из-за антиковидных мер.

В настоящее время в больнице остается лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заразившийся штаммом «омикрон». Также госпитализирован лидер КПРФ Геннадий Зюганов, правда, по официальной версии, у него не коронавирус, а «плановое обследование».

Конец пандемии? Вирусолог назвал срок отмены в России COVID-ограничений

Некоторые европейские страны уже сняли COVID-ограничения. В их числе, в частности, Дания и Швеция.

Врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков говорил в начале февраля «Радиоточке НСН», что отмена коронавирусных ограничений в России возможна уже через три-четыре недели.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:КоронавирусГосдума
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