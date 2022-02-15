«Не так быстро!» В Госдуме надеются за месяц снять антиковидные ограничения в России
Если заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, будет постепенная отмена ограничений, сказал НСН Федот Тумусов.
Коронавирусные ограничения могут быть постепенно сняты в России в течение месяца, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, «справедливоросс» Федот Тумусов.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил отменить в России коронавирусные ограничения. По его мнению, на фоне распространения новых штаммов эффективность вакцинации объективно снижается, поэтому стоит отменить QR-коды и другие ограничения, связанные с прививками. Тумусов поддержал идею своего партийного лидера, но с некоторыми оговорками.
«Это не так быстро делается. Я думаю, это будет в течение месяца делаться – постепенная отмена. Пока цифры все равно очень высокие, но мы надеемся, что заболеваемость пойдет на спад, поэтому мы говорим, что в течение месяца будет постепенное послабление тех ограничений, которые есть», - сказал Тумусов.
При этом он отметил, что если снижения заболеваемости не будет, то не будет и снятия ограничений.
«Если это будет приводить к росту заболеваемости обратно желаемому процессу, тогда не надо ограничения снимать. Но я думаю, что этого не произойдет, а будет снижение и госпитализаций, и заболеваемости», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проводит последние встречи за очень длинным столом из-за антиковидных мер.
В настоящее время в больнице остается лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заразившийся штаммом «омикрон». Также госпитализирован лидер КПРФ Геннадий Зюганов, правда, по официальной версии, у него не коронавирус, а «плановое обследование».
Некоторые европейские страны уже сняли COVID-ограничения. В их числе, в частности, Дания и Швеция.
Врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков говорил в начале февраля «Радиоточке НСН», что отмена коронавирусных ограничений в России возможна уже через три-четыре недели.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- СМИ: При кораблекрушении в водах Канады погибло несколько человек
- В Москве начались переговоры Путина и Шольца
- Лавров прокомментировал западную критику учений России и Белоруссии
- Депутат Госдумы заявил о готовноcти россиян отказаться зарплаты ради Донбасса
- Летевший из Москвы в Испанию самолёт вынужденно сел в Минске
- Песков объяснил слишком длинные столы на встречах с Путиным
- Госдума приняла проект постановления о признании ДНР и ЛНР
- Песков рассказал о реакции Путина на сообщения о дате «нападения» на Украину
- Мосгорсуд утвердил приговор девушке, которая сбила троих детей в Солнцево
- СМИ: Экспорт нефти и газа из США резко вырос на фоне украинского кризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru