«Не так быстро!» В Госдуме надеются за месяц снять антиковидные ограничения в России

Коронавирусные ограничения могут быть постепенно сняты в России в течение месяца, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, «справедливоросс» Федот Тумусов.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил отменить в России коронавирусные ограничения. По его мнению, на фоне распространения новых штаммов эффективность вакцинации объективно снижается, поэтому стоит отменить QR-коды и другие ограничения, связанные с прививками. Тумусов поддержал идею своего партийного лидера, но с некоторыми оговорками.