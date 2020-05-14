«Не сваливайте все симптомы на COVID-19!» Вирусолог опроверг слухи о его мутации

«Как только у человека появляется какой-то новый симптом, все сразу начинают говорить о том, что это мутирует вирус. Но никто почему-то не допускает, что любая популяция гетерогенна или неоднородна - есть такой биологический закон. Любая популяция - грибов, микробов, слонов, людей, мух, тараканов, мышей, кого угодно, гетерогенна! Поэтому у одних людей коронавирус вообще не вызывает ничего, они являются бессимптомными вирусоносителями. У другой группы людей развивается легкое заболевание - покашливание, температура 37.3, у третьих идет серьезный процесс, а четвертые просто обречены на смерть. Люди разные. У кого-то, может быть, было не в порядке с желудочно-кишечным трактом, и вирус у него усугубил это состояние. Нельзя любой новый симптом сваливать на мутацию вируса. Мутация - процесс достаточно непростой, и он происходит не так часто, как мы об этом говорим. А создается впечатление, что вирус мутирует сначала в понедельник, потом во вторник, потом в среду, а в пятницу его уже не узнать. Нет такого! Это очень сложный процесс, длительный и тяжелый», - рассказал вирусолог.

Ранее сообщалось, что одним из первых симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 на ранней стадии заболевания является внезапное ощущение слабости, тяжести, боль в глазах и повышенная утомляемость. Затем, по словам специалистов, человек может перестать распознавать запахи и вкусы. По мере прохождения инфекции в глотку и гортань появляется осиплость в голосе и чувство першения. Когда вирус опустится до трахеи, больной почувствует спазмирование и удушье, описывали течение болезни врачи.