Патологоанатом разъяснил методику определения причины смерти от COVID-19

«Существует четкая методика, в соответствии с которой причиной смерти определяется коронавирусная инфекция. Согласно рекомендациям Минздрава, смерть от COVID-19 устанавливается при условии наличия пневмонии и положительного результата анализа на коронавирус. Причем тест может быть взят как при жизни, так и после смерти. Патологоанатомическое вскрытие умерших с подозрением на коронавирус в Москве осуществляется в 100% случаев, в отличие от большинства других стран», - сказал Олег Зайратьянц.

Как он подчеркнул, рост смертности может быть отнесен на счет повышения заболеваемости коронавирусом.

«Конечно, коронавирус влияет на состояние организма в целом, особенно у людей с хроническими заболеваниями, и может дать осложнения на другие органы. Но как можно считать причиной смерти Covid-19, если у человека был инфаркт или поздняя стадия онкологии, и при этом не было изменений в легких? Это в корне неверно. Поэтому статистика Москвы по смертности от COVD-19 абсолютно корректна», - пояснил Олег Зайратьянц.

Он отметил, что даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу (официально таких случаев 639), то смертность от COVID-19 составит чуть больше 3%.

