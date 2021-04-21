«Не стоит обольщаться». Шкуматов прокомментировал новую «Паутину» МВД

«Не стоит обольщаться, у всех таких систем есть обратная сторона – тотальный цифровой контроль за передвижением, за трафиком. Побочным продуктом этой системы является, в том числе, и возможность запрета на въезд определённых категорий транспорта, возможность интеграции с прошлогодней системой цифровых пропусков и QR-кодов. Очевидно, что в нужный момент времени кому-то либо индивидуально, либо коллективно банально запретят выезд из дома и что-либо сделать с этим будет очень сложно», - отметил Шкуматов.

По его словам, сейчас в сфере розыска угнанных автомобилей и правда существует неразбериха, о чем угонщики знают и активно пользуются.

«Когда автомобиль покидал регион, из которого его угнали и переезжал в соседний, то разрозненность данных и несовместимость информационных систем приводили к тому, что этот автомобиль становился для розыскных органов просто невидимкой. Более того, все угоны сейчас основаны именно на этом факте, что при пересечении границ региона оперативкам сложно среагировать», - пояснил эксперт.