«Не стоит обольщаться». Шкуматов прокомментировал новую «Паутину» МВД
Координатор «Синих ведерок» объяснил, почему новая «Паутина» не упростит процесс обжалования штрафов, а лишь усилит тотальный цифровой контроль.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что новая система «Паутина» может помочь в сфере розыска угнанных автомобилей, но и усилит тотальный цифровой контроль. Ранее МВД заявило о внедрении системы розыска авто и электронного обжалования штрафов «Паутина», которая будет запущена в большинстве регионов.
«Не стоит обольщаться, у всех таких систем есть обратная сторона – тотальный цифровой контроль за передвижением, за трафиком. Побочным продуктом этой системы является, в том числе, и возможность запрета на въезд определённых категорий транспорта, возможность интеграции с прошлогодней системой цифровых пропусков и QR-кодов. Очевидно, что в нужный момент времени кому-то либо индивидуально, либо коллективно банально запретят выезд из дома и что-либо сделать с этим будет очень сложно», - отметил Шкуматов.
По его словам, сейчас в сфере розыска угнанных автомобилей и правда существует неразбериха, о чем угонщики знают и активно пользуются.
«Когда автомобиль покидал регион, из которого его угнали и переезжал в соседний, то разрозненность данных и несовместимость информационных систем приводили к тому, что этот автомобиль становился для розыскных органов просто невидимкой. Более того, все угоны сейчас основаны именно на этом факте, что при пересечении границ региона оперативкам сложно среагировать», - пояснил эксперт.
В этом смысле внедрение системы оправдано, но в обжаловании штрафов она точно не поможет, потому что здесь в приоритете другие проблемы.
«Я бы здесь выделил один очень важный нюанс - фактическое отсутствие резервов в Госавтоинспекции и в других органах, которые должны заниматься рассмотрением жалоб об административных правонарушениях . Сейчас фактически нет сотрудников, которые могли бы уделить этому хотя бы 10-15 минут, обработать, убедиться в том, что жалоба обоснована. Этих сотрудников нет. Их просто нет. Их уволили в рамках сокращения уже довольно давно. С появлением «Паутины» технически все будет неплохо, можно будет подать жалобу через Госуслуги, но, скорее всего, людям будет приходить отписка – автоматический отказ от робота», - объяснил Шкуматов.
Весной прошлого года в Москве были введены электронные пропуска на передвижение в рамках сдерживания распространения коронавирусной инфекции.
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