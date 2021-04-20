Шкуматов: Народный каршеринг от мэрии Москвы оставит людей в минусе
Координатор движения «Синие ведерки» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.
Россиян предупредили о росте цен на автомобили
Цены на новые автомобили в России во втором квартале 2021 года вырастут на 2-7 процентов.
Петр Шкуматов: «Во многих автосалонах уже давно нельзя купить новый автомобиль по официальной цене производителя. Наценки на автомобиль достигают 20% и выше», – рассказал слушателям НСН Пётр Шкуматов.
Нефтяным компаниям выделят деньги для снижения стоимости бензина
Российским нефтекомпаниям дадут больше денег из бюджета на сдерживание цен на бензин на внутреннем рынке, они получат около 60 миллиардов рублей.
Петр Шкуматов: «Несмотря на все попытки их сдерживания со стороны государства, цены на топливо ползут вверх. С начала 2021 года цена на АИ-92 выросла уже на 2%, а цена на газ на 21%. Поэтому совершенно не удивляет тот факт, что россияне стали меньше пользоваться личным транспортом, по сравнению с прошлым годом», – отметил автоэксперт в эфире НСН.
Россияне стали экономить на бензине и меньше ездить на авто
Начиная с января этого года, россияне не так активно пользуются личным транспортом по сравнению с прошедшим годом. Согласно статистическим данным, граждане стали предпочитать такси поездкам на собственном автомобиле.
Петр Шкуматов: «Данная статистика отражает реальное положение дел. И это несмотря на то, что в прошлом году трафик упал из-за пандемии коронавируса», – рассказал он НСН.
Столичным водителям дадут возможность заработать на своем автомобиле
Мэрия Москвы в ближайшее время планирует запустить «Народный каршеринг». С помощью этого сервиса можно будет взять в краткосрочную аренду машину у обычного физического лица.
Петр Шкуматов: «Совершенно непонятно, как в данном случае будет решаться вопрос со штрафами за нарушение ПДД? В итоге может оказаться, что собственник автомобиля не только не заработает, но и останется в глубоком минусе», – подытожил в интервью НСН Пётр Шкуматов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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