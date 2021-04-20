Шкуматов: Народный каршеринг от мэрии Москвы оставит людей в минусе

Петр Шкуматов: «Несмотря на все попытки их сдерживания со стороны государства, цены на топливо ползут вверх. С начала 2021 года цена на АИ-92 выросла уже на 2%, а цена на газ на 21%. Поэтому совершенно не удивляет тот факт, что россияне стали меньше пользоваться личным транспортом, по сравнению с прошлым годом», – отметил автоэксперт в эфире НСН.

