В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Начиная с этой среды, 27 мая, для передвижения по Москве на любом виде транспорте необходимо использовать только столичные цифровые пропуска. Как пишет РИА Новости, ранее мэр Сергей Собянин заявил, что жителям других регионов необходимо оформлять их заблаговременно.
Так, водителей просят заранее проверять наличие пропуска на автомобиль. В том случае, если не будет указан госномер транспортного средства, владельцу авто может прийти штраф в размере 5 тыс. руб. Что касается поездок на общественном транспорте, то пассажирам рекомендуется проверить привязку транспортной карты к цифровому пропуску. Оформить пропуск необходимо минимум за пять часов до выхода из дома, пишет Москва 24.
Ранее НСН писала, что в минувшую субботу, 23 мая, в Московской области официально прекратил свое действие пропускной режим. О его снятии заявил губернатор Андрей Воробьев. Жители Подмосковья теперь имеют право передвигаться по региону без цифровых кодов. Воробьев добавил, что для поездки в Москву жителям области требуется оформить пропуск. В столице пропускной режим по-прежнему сохраняется.
Кроме того, в Подмосковье открываются МФЦ, офисы продаж жилья на стройках и автомобилей. Однако при этом в регионе ужесточат масочный режим. За отсутствие средств защиты в общественных местах и транспорте введены штрафы, напоминают «Известия».
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