Бизнес назвал «перестраховкой от незнания» запрет работать в Новый год

«Каждый человек имеет свое мнение. Я не думаю, что мнение Пескова здесь является мнением Кремля, несмотря на его должность. Думаю, это его личное мнение. К тому же его слова можно трактовать двояко. Как человек Кремля может сказать, что согласен с противоправными действиями бизнеса? Но при этом он сказал, что власти должны услышать бизнес. Сегодня на круглом столе у Роспотребнадзора спросили, просчитывались ли эффективность мер? Представитель ведомства не смог ответить на этот вопрос. Так что это была перестраховка от незнания, что делать», - отметила она.



Гришина также объяснила, почему часть ресторанного бизнеса решил отказаться от соблюдения коронавирусных ограничений в новогодние дни.



«Это попытка обратить на себя внимание. Часть предпринимателей поддержала эту карту, а у другой части состояние безысходности: коммунальные платежи, кредиты, загубленные корпоративы, на которые деньги уже потрачены и которые никто не вернет. Власти говорят: не слушайте меня, а слушайтесь. А у бизнеса нет на это ни денег, ни сил», - констатировала она.



По ее словам, властям следует сесть за стол переговоров.



«Диалог нужен с самыми несогласными, а не лояльными. Власть не умеет признавать свои ошибки, а ведь это большая мудрость. Иначе наступит переломный момент, когда бизнес будет жить по своим законам, уйдет в серую зону или еще как-то. Если сегодня мы еще ищем диалога с властью, то вскоре это может прекратиться», - добавила Гришина.



Она заявила, что для ресторанов будет губителен отказ от работы именно в эти четыре дня, на которые распространяется запрет.



«Корпоративы заказывались с конца октября, с середины сентября. Люди планировали использовать определенное количество персонала, уже закупили долгоиграющие продукты, причем заранее, чтобы сэкономить. Многие рестораторы, которые получили деньги от забронированных корпоративов, расплатились по предыдущим долгам из-за весеннего локдауна. Кроме того, очень много ресторанов завязаны на обслуживание туристов именно в эти четыре дня, в которые им запретили работать», - сказала Гришина.



Она подчеркнула, что власти не хотят обсуждать ограничения вместе с бизнесом, а также отказывается от помощи, которые предлагают предприниматели.



«Бизнес предлагал гостиничные фонды отдать под койки для больных коронавирусом - власти не прислушались к этому. Бизнес предлагал помочь городу транспортом - власти не захотели помощи. А теперь в лице бизнеса нашли виноватого, как козла отпущения», - заключила председатель РОО «Содействие малому бизнесу».



Ранее основатель и генеральный директор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в эфире НСН отметил, что с пониманием относится к протестам ресторанов. Вместе с тем он признал, что в сегменте быстрого питания ситуация не настолько критична. Между тем, организатор «Карты сопротивления», предприниматель Александр Коновалов заявил, что к движению присоединились уже более 200 заведений.

