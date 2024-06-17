Автомобилисты призвали не эвакуировать машины, стоящие под запрещающим знаком

В России число ситуаций, связанных с незаконной эвакуацией автомобилей, достигло апогея, заявил НСН Леонид Ольшанский.

Эвакуировать необходимо лишь тот автомобиль, который припарковался посреди дороги и создал помехи движению, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

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Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов предложил запретить эвакуировать на штрафстоянку припаркованные с нарушениями автомобили с опознавательным знаком «Инвалид», пишет «Коммерсант». Такие авто должны перемещаться в ближайшее подходящее место, где не будут создавать помех движению, говорится в подготовленных парламентарием поправках к КоАП. Ольшанский назвал эвакуаторы злом.

«Я думаю, что такую инициативу нужно поддержать обязательно, потому что эвакуаторы – зло. Эвакуация – навязанная услуга, за которую требуют деньги. Если машина стоит под запрещающим знаком, то ее не надо эвакуировать. Забирать нужно ту машину, которая встала поперек движения и перекрыла движение, из-за чего образовалась пробка. Я думаю, что нужно пойти чуточки шире. Эвакуаторы не должны служить средством наживы. Я считаю, что только сотрудники ГАИ должны заниматься эвакуацией. Все частные фирмы нужно убрать», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, незаконная эвакуация автомобилей в России приобрела массовый характер, но автовладелец может обжаловать инцидент, потребовав возмещения морального вреда.

«Обжаловать незаконную эвакуацию можно, у нас существует специальный кодекс административного судопроизводства, в котором прописано, как жаловаться на чиновника. Надо все сфотографировать, жаловаться, требовать незамедлительно отдать машину и требовать возмещения морального вреда. Россияне часто жалуются на незаконную эвакуацию автомобиля, это приобрело необычайно массовый характер. Нужно призвать к ответственности и местные власти, чтобы автомобиль можно было поставить хоть где-то свободно», - заключил Ольшанский.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что с мест для инвалидов в 2023 году в Москве было эвакуировано более 29 тысяч автомобилей, напоминает «Радиоточка НСН». Чаще всего среди владельцев люксовых автомобилей на таких парковочных местах свои машины оставляли водители Mercedes-Benz (1150 случаев) и BMW (1137 случаев).

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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