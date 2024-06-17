Автомобилисты призвали не эвакуировать машины, стоящие под запрещающим знаком

По его словам, незаконная эвакуация автомобилей в России приобрела массовый характер, но автовладелец может обжаловать инцидент, потребовав возмещения морального вреда.

«Обжаловать незаконную эвакуацию можно, у нас существует специальный кодекс административного судопроизводства, в котором прописано, как жаловаться на чиновника. Надо все сфотографировать, жаловаться, требовать незамедлительно отдать машину и требовать возмещения морального вреда. Россияне часто жалуются на незаконную эвакуацию автомобиля, это приобрело необычайно массовый характер. Нужно призвать к ответственности и местные власти, чтобы автомобиль можно было поставить хоть где-то свободно», - заключил Ольшанский.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что с мест для инвалидов в 2023 году в Москве было эвакуировано более 29 тысяч автомобилей, напоминает «Радиоточка НСН». Чаще всего среди владельцев люксовых автомобилей на таких парковочных местах свои машины оставляли водители Mercedes-Benz (1150 случаев) и BMW (1137 случаев).

