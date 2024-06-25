В Западном округе Москвы появится новая парковка
В районе Тропарево-Никулино появится новая автостоянка. Как сообщил замглавы столичного Департамента по конкурентной политике Алексей Гаранин, 9 июля состоится открытый аукцион на право размещения плоскостной парковки.
«Парковка на 30 машино-мест появится около проезда Олимпийской Деревни. С победителем торгов подпишут договор на пять лет и передадут в пользование участок площадью 828 квадратных метров. Размер ежегодной платы за размещение некапитального объекта определится в ходе торгов», — рассказал Алексей Гаранин.
Он также уточнил, что участок под парковку находится по адресу: улица Академика Анохина, владение 2. Приём заявок на участие в торгах завершится 5 июля. Победителю торгов нужно будет оборудовать площадку в соответствии с требованиями, установить дорожные знаки, нанести разметку и установить информационный щит с правилами парковки и условиями оплаты. При необходимости могут быть установлены шлагбаум и пункт охраны.
Как напомнили в Департаменте, в Москве регулярно выставляют на городские торги различное имущество: здания и помещения, земельные участки, нестационарные торговые объекты и другие лоты. Витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы, где в разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация, фотографии, документация, условия и форма реализации. Участвовать в городских торгах можно онлайн. Для этого понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru