Если убрать этот административный ресурс, когда председатель суда отбирает кадры по своему образу и подобию, молодежь пойдет в суды.

«Сотрудники судов, такие как консультанты или секретари судебных заседаний, хотят быть судьями. Они получают грошовую зарплату в расчете на то, что их назначат. Есть довольно большое количество людей - не законоведов, а правоведов - которые хотят быть судьями, да их не пускают. После сталинской эпохи к работе в суде и в МВД привлекали преподавателей вузов. И сейчас многие преподаватели, в том числе молодые, пошли бы в судьи, если бы была реальная возможность пройти этот самый конкурс. Это люди, которые имеют трезвый взгляд на право. Если говорить о областных и краевых судах, то зарплата судей может быть более 200 тысяч рублей, в районных судах Москвы - 150 тысячах или чуть меньше», - отметил бывший судья.

Кадровый дефицит в Сибири и в других холодных регионах гораздо выше, чем в теплых краях. Не хватает судей и в глухой провинции. Есть тенденция переманивания кадров из регионов в столицу. В результате нагрузка на судей в больших городах чудовищная, отметил Пашин. Наибольшее количество дел – гражданские.

«У нас всего порядка 30 тысяч судей и примерно 20 миллионов всякого рода дел», - сообщил собеседник НСН.

Дефицит судей отражается на сроках рассмотрения дел, но связано это с большим количеством дел, которые могли бы разбираться без участия государства.

«Речь может идти о возможности урегулирования споров, в том числе по уголовным делам, с помощью медиации. Существуют программы восстановительного правосудия. Они развиваются в нескольких регионах, а федеральное законодательство в этом смысле развития не получило», - добавил Пашин.

Ранее Сергей Пашин рассказал НСН, что нейросети разгрузят судей от шаблонных задач, но не от тех, где требуется решение вопроса по справедливости.



