Очередь желающих: Юрист объяснил «парадоксальную» нехватку судей в России
К дефициту судей в России привели административные барьеры, так как желающих достаточно, заявил НСН судья в отставке Сергей Пашин.
Нехватка судей в России произошла из-за административных барьеров, на самом деле желающих занять такие места сейчас целая очередь, заявил НСН юрист, федеральный судья в отставке Сергей Пашин.
В России наблюдается нехватка судей, заявил президент РФ Владимир Путин. На ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов он отметил, что кадровый дефицит составляет около 15%. Глава государства подчеркнул, что вопрос о комплектовании судейского корпуса высококвалифицированными кадрами является одним из ключевых в повестке.
«Главная причина нехватки судей в административных заслонах. Судей отбирают (хотя формально действует конкурс) главным образом по критерию преданности руководству. Хотя в суде вакансии, но стоит изрядная очередь так называемого кадрового резерва. То есть если ты не договорился с председателем областного, краевого или городского суда, то участие в конкурсе тебе не принесет никаких дивидендов и никакой победы. Другая причина в том, что в конце года судьи получают премии, исходя из тех вакантных мест, которые образовались в их суде. Поэтому сам судейский корпус не очень настроен на то, чтобы пополняться и готов мириться с валом работы», - заявил Пашин.
Если убрать этот административный ресурс, когда председатель суда отбирает кадры по своему образу и подобию, молодежь пойдет в суды.
«Сотрудники судов, такие как консультанты или секретари судебных заседаний, хотят быть судьями. Они получают грошовую зарплату в расчете на то, что их назначат. Есть довольно большое количество людей - не законоведов, а правоведов - которые хотят быть судьями, да их не пускают. После сталинской эпохи к работе в суде и в МВД привлекали преподавателей вузов. И сейчас многие преподаватели, в том числе молодые, пошли бы в судьи, если бы была реальная возможность пройти этот самый конкурс. Это люди, которые имеют трезвый взгляд на право. Если говорить о областных и краевых судах, то зарплата судей может быть более 200 тысяч рублей, в районных судах Москвы - 150 тысячах или чуть меньше», - отметил бывший судья.
Кадровый дефицит в Сибири и в других холодных регионах гораздо выше, чем в теплых краях. Не хватает судей и в глухой провинции. Есть тенденция переманивания кадров из регионов в столицу. В результате нагрузка на судей в больших городах чудовищная, отметил Пашин. Наибольшее количество дел – гражданские.
«У нас всего порядка 30 тысяч судей и примерно 20 миллионов всякого рода дел», - сообщил собеседник НСН.
Дефицит судей отражается на сроках рассмотрения дел, но связано это с большим количеством дел, которые могли бы разбираться без участия государства.
«Речь может идти о возможности урегулирования споров, в том числе по уголовным делам, с помощью медиации. Существуют программы восстановительного правосудия. Они развиваются в нескольких регионах, а федеральное законодательство в этом смысле развития не получило», - добавил Пашин.
Ранее Сергей Пашин рассказал НСН, что нейросети разгрузят судей от шаблонных задач, но не от тех, где требуется решение вопроса по справедливости.
