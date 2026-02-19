В Липецкой области выросло число пострадавших при обрушении крышы автозавода

По его словам, в результате инцидента были госпитализированы восемь человек, состояние четверых из них оценивается, как тяжёлое, остальных - средней тяжести.

«Благодарю сотрудников экстренных служб за оперативную и слаженную работу», - написал глава области.

Ранее Артамонов рассказал, что, по предварительным данным, причиной обрушения крыши цеха стало скопление на ней снега, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

