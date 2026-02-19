«Хардкор на 40-летие»: Александр Ф.Скляр о юбилейном концерте и фильме про «Ва-Банкъ»
Гостей концерта в Москве будут ждать хадркор и Гарик Сукачев, сказал в эфире НСН Александр Ф.Скляр.
Музыка: «Боцман» и хардкор
Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф.Скляр в интервью НСН рассказал о юбилейном концерте и музыкантах новой волны, раскрыл свои предпочтения в театре и кино, и анонсировал премьеру фильма.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты праздничных выходных.
***
Рок-н-ролльная жизнь в выходные будет полна интересных событий. Московских фанатов порадуют «Чиж&Co», «Тайм-Аут» и «Бахыт-Компот», а в Санкт- Петербурге дадут концерты Сергей Галанин, «Эпидемия» и Xolidayboy.
Вячеслав Бутусов выступит 23 февраля в Ижевске, Гарик Сукачев отправится в Воронеж и Ростов-на-Дону, «Кипелов» даст металла Челябинску, а группу «7Б» увидят в Южно-Сахалинске.
Ну а Александр Ф.Скляр рассказал о юбилейном концерте 6 марта, приуроченном к 40-летию группы «Ва-БанкЪ».
«Я очень хочу верить в то, что это будет запоминающийся, по-настоящему праздничный концерт для всех тех, кто интересуется творчеством группы "Ва-БанкЪ". Мы готовим к нему интересную видеопрограмму, которую будут дополнять наши песни на сцене. Мы хотим пройтись по всему временному спектру нашего творчества и уделить особое внимание первому, «жесткому» периоду группы "Ва-БанкЪ", тем песням, которые уже много лет не исполняются так, как они когда-то были записаны. Наш хардкоровый, тяжелый период - для особых ценителей и любителей группы "Ва-БанкЪ". Помогать я попросил несколько своих друзей из молодого поколения. Это замечательный питерский музыкант РИЧ, это Бранимир, творчество которого мне близко, понятно, за которым я слежу. Это Макс "Черок", вокалист группы I.F.K., с которым мы записали мощнейшую песню в 1990-х "Я живу в Москве". Я попросил своего старинного приятеля Сашу Минаева из группы "Тайм-Аут" выступить специальным гостем, ну и, конечно, не мог не позвать Гарика Сукачева, с которым нас связывает многолетняя дружба, творческие проекты, "Боцман и Бродяга", конечно. Что-то из "Боцмана", думаю, мы обязательно исполним. Хороший, праздничный концерт мы готовим к своему 40-летию на сцене легендарной "Горбушки". Ну а потом мы еще сыграем в Питере 15 марта», - отметил музыкант.
Лидер «Ва-Банка» также рассказал о проекте «Садко 3000» и тренде на смешение стилей, назвав открытием группу Drummatix.
«Смешение стилей: рока, рэпа и других направлений – это совершенно нормальная практика в наше время. Так много уже сделано в чистых стилях, что смешение стилей порой приводит к каким-то новым открытиям. По крайней мере, может привести к этим открытиям. Поэтому надо дерзать, не надо замыкаться на своем стиле, тем более, если ты в нем добился каких-то успехов. Я всегда за то, чтобы идти вперед, экспериментировать, всегда этим занимался и намерен продолжать. У меня есть любимые коллективы из тех, кого я называю молодыми, хотя они, наверное, и не очень-то молодые. Это недавнее моё открытие - группа Drummatix. Мне очень нравится то, что делает РИЧ. Я слежу с большой симпатией за творчеством Артёма Саграды. Бранимир – один из моих любимых исполнителей. Мне нравится, как он развивается, и я горжусь тем, что мы дружим. Что касается совсем молодых артистов, то тут пока ничего мощного мне в душу не запало. Тем не менее, когда меня зовут на какие-то проекты, я всегда откликаюсь с энтузиазмом. В частности, могу сказать, что мне понравилось участвовать в проекте «Садко 3000». Я специально для этого проекта написал песню "Три богатыря" и знаю, что некоторыми слушателями она была особо отмечена. Получилась интересная, необычная для меня и для творчества группы "Ва-БанкЪ" песня. Я даже подумывал включить ее в наш репертуар, но пока как-то не случилось», - сказал Скляр.
Театр: от Сукачева до Ефремова
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, мюзикл Басты «Любовь без памяти» и спектакль «Еврейское счастье» с Татьяной Васильевой в театре «Русская песня».
Театралы Петербурга идут на «Грозу» в постановке Андрея Могучего и спектакль Владимира Панкова «Три сестры». Омских зрителей заинтересовал спектакль «А зори здесь тихие», а в Ростове-на-Дону выбрали «Маленького принца».
Александр Ф.Скляр рекомендовал спектакли Гарика Сукачева и допустил, что пойдет на новый спектакль с Михаилом Ефремовым «Без свидетелей».
«Гарик, конечно, мощный, творческий, постоянно работающий мотор, и это очень радует. Его спектакль «САШАШИШИН» в Театре «Современник», над которым он работал не покладая рук целый год, получился интересным, глубоким, крайне необычным и сложным по постановке. Я был на этом спектакле, могу его рекомендовать и сказать, что, хоть я и не особый театрал, мне кажется, что эта работа сильно выделяется среди других современных новых театральных постановок. Мне нравится, что Гарик всегда очень серьезно и фундаментально подходит к поставленной творческой задаче. Он не делает "абы как", а делает с привлечением всех своих внутренних ресурсов, с привлечением большого количества людей. Не боится экспериментировать, не боится затрачивать массу усилий и времени на то, чтобы получился тот или иной продукт. Что касается Михаила Ефремова, я ни разу его не видел после того, как он вышел на свободу. Я слышал о том, что он работает в театре и сейчас задействован в постановке Никиты Михалкова. Наверное, когда этот спектакль выйдет, схожу, если мне кто-то порекомендует», - сказал музыкант.
Кино: «Учитель» и «Король»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут фильм «Король и Шут. Навсегда» (на фото) и военная драма «Красавица» с участием Юлии Пересильд и Виктора Сухорукова.
На экраны также выйдут спортивное фэнтези «Дополнительное время» с участием легендарного хоккеиста Александра Овечкина, триллер «Кто-то должен умереть» с Юлией Снигирь и фильм с Сергеем Шакуровым «Гуантанамера».
Александр Ф.Скляр назвал Андрея Богатырева одним из лучших молодых российских режиссеров.
«Я считаю Андрея Богатырёва одним из самых интересных молодых русских режиссёров. Я большой фанат его фильма "Красный призрак". Если вы его ещё не смотрели, всячески вам рекомендую. А я лично сам жду продолжения этого фильма, которое будет называться "Красный призрак 2". Поэтому, когда Андрей сказал мне, что он работает над фильмом "Легенда о самбо" и предложил написать песню, которая бы как-то отражала историю этого фильма, я сразу с энтузиазмом согласился. Песню "Учитель" я делал очень тщательно, продумано, мне близка и сама идея учителя. Я помню с юношества эту восточную поговорку: "Родители произвели тебе на свет, учитель сделал из тебя человека". Роль учителя для меня очень важна. Я всегда с глубоким уважением, любовью и вечной благодарностью отношусь к тем людям, которых считаю учителями в своей жизни. Их не так уж и много, но все они очень важны для меня. Эти мысли я и попытался вложить в песню "Учитель". Я очень рад, что Андрею она понравилась», - сказал музыкант.
По словам Скляра, уже в начале весны выйдет фильм о его группе «А теперь Ва-БанкЪ»
«Андрей Богатырев уже несколько лет работает над документальным фильмом про историю группы "Ва-БанкЪ". Этот фильм должен выйти прямо сразу после того, как мы отыграем наши юбилейные концерты в Москве и Питере. Это история того, как группа жила все эти годы. Я не видел еще окончательный монтаж, потому что Андрей сейчас находится на съемках в Сербии, но как только он приедет, мы посмотрим, обсудим и примем окончательное уже решение. Фильм готов. Судя по тому, что я уже видел, мне кажется, это будет честный, искренний фильм о нашей группе, я очень его жду. Приходите на премьеру, о которой мы сообщим дополнительно. Фильм называется "А теперь Ва-БанкЪ"», - отметил Скляр..
Он также рекомендовал фильмы «Кентавр» и «Август».
«Что касается нашего российского кино, я не очень много мог бы порекомендовать, за некоторым исключением. Я могу назвать фильм "Кентавр" с Юрой Борисовым в главной роли режиссера Кирилла Кемница. Я ничего не знаю про этого режиссера, но фильм сделан очень хорошо. В жанре триллера, с блестящей актерской игрой, с очень хорошей интригой. Отличный фильм, я его могу порекомендовать. Мне также очень понравился "Август" с Безруковым и Кологривым в главных ролях. Там хороший, интересный актёрский состав, он здорово снят, и я бы посоветовал его посмотреть именно дуплетом - посмотреть "Август" и фильм "В августе 44-го", который был снят по этому же произведению. И та, и другая экранизация Богомолова по-своему интересны и хороши. Это очень сильная повесть. Обязательно советую вам ее прочитать. Называется она "Момент истины". И, конечно, посмотрите и тот, и другой фильм. "Август" я считаю творческой удачей», - заключил собеседник НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
