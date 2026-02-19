1

Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф.Скляр в интервью НСН рассказал о юбилейном концерте и музыкантах новой волны, раскрыл свои предпочтения в театре и кино, и анонсировал премьеру фильма.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты праздничных выходных.

Рок-н-ролльная жизнь в выходные будет полна интересных событий. Московских фанатов порадуют «Чиж&Co», «Тайм-Аут» и «Бахыт-Компот», а в Санкт- Петербурге дадут концерты Сергей Галанин, «Эпидемия» и Xolidayboy.

Вячеслав Бутусов выступит 23 февраля в Ижевске, Гарик Сукачев отправится в Воронеж и Ростов-на-Дону, «Кипелов» даст металла Челябинску, а группу «7Б» увидят в Южно-Сахалинске.

Ну а Александр Ф.Скляр рассказал о юбилейном концерте 6 марта, приуроченном к 40-летию группы «Ва-БанкЪ».

«Я очень хочу верить в то, что это будет запоминающийся, по-настоящему праздничный концерт для всех тех, кто интересуется творчеством группы "Ва-БанкЪ". Мы готовим к нему интересную видеопрограмму, которую будут дополнять наши песни на сцене. Мы хотим пройтись по всему временному спектру нашего творчества и уделить особое внимание первому, «жесткому» периоду группы "Ва-БанкЪ", тем песням, которые уже много лет не исполняются так, как они когда-то были записаны. Наш хардкоровый, тяжелый период - для особых ценителей и любителей группы "Ва-БанкЪ". Помогать я попросил несколько своих друзей из молодого поколения. Это замечательный питерский музыкант РИЧ, это Бранимир, творчество которого мне близко, понятно, за которым я слежу. Это Макс "Черок", вокалист группы I.F.K., с которым мы записали мощнейшую песню в 1990-х "Я живу в Москве". Я попросил своего старинного приятеля Сашу Минаева из группы "Тайм-Аут" выступить специальным гостем, ну и, конечно, не мог не позвать Гарика Сукачева, с которым нас связывает многолетняя дружба, творческие проекты, "Боцман и Бродяга", конечно. Что-то из "Боцмана", думаю, мы обязательно исполним. Хороший, праздничный концерт мы готовим к своему 40-летию на сцене легендарной "Горбушки". Ну а потом мы еще сыграем в Питере 15 марта», - отметил музыкант.

Лидер «Ва-Банка» также рассказал о проекте «Садко 3000» и тренде на смешение стилей, назвав открытием группу Drummatix.

«Смешение стилей: рока, рэпа и других направлений – это совершенно нормальная практика в наше время. Так много уже сделано в чистых стилях, что смешение стилей порой приводит к каким-то новым открытиям. По крайней мере, может привести к этим открытиям. Поэтому надо дерзать, не надо замыкаться на своем стиле, тем более, если ты в нем добился каких-то успехов. Я всегда за то, чтобы идти вперед, экспериментировать, всегда этим занимался и намерен продолжать. У меня есть любимые коллективы из тех, кого я называю молодыми, хотя они, наверное, и не очень-то молодые. Это недавнее моё открытие - группа Drummatix. Мне очень нравится то, что делает РИЧ. Я слежу с большой симпатией за творчеством Артёма Саграды. Бранимир – один из моих любимых исполнителей. Мне нравится, как он развивается, и я горжусь тем, что мы дружим. Что касается совсем молодых артистов, то тут пока ничего мощного мне в душу не запало. Тем не менее, когда меня зовут на какие-то проекты, я всегда откликаюсь с энтузиазмом. В частности, могу сказать, что мне понравилось участвовать в проекте «Садко 3000». Я специально для этого проекта написал песню "Три богатыря" и знаю, что некоторыми слушателями она была особо отмечена. Получилась интересная, необычная для меня и для творчества группы "Ва-БанкЪ" песня. Я даже подумывал включить ее в наш репертуар, но пока как-то не случилось», - сказал Скляр.

