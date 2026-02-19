Лавина сошла на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии

Отмечается, что снежная масса накрыла людей. При этом медицинская помощь им не потребовалась.

В региональном МЧС добавили, что в результате инцидента были повреждены четыре гостевых дома, хозяйственная постройка и два легковых автомобиля.

Ранее лавина сошла на группу лыжников и сноубордистов в грузинском регионе Верхняя Сванетия у вершины Тетнульд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».