Лавина сошла на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии
19 февраля 202617:53
На территории горнолыжного курорта Архыз в Карачаево-Черкесии сошла лавина. Об этом сообщает «Пятый канал».
Отмечается, что снежная масса накрыла людей. При этом медицинская помощь им не потребовалась.
В региональном МЧС добавили, что в результате инцидента были повреждены четыре гостевых дома, хозяйственная постройка и два легковых автомобиля.
Ранее лавина сошла на группу лыжников и сноубордистов в грузинском регионе Верхняя Сванетия у вершины Тетнульд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
