Путин заявил, что в России не хватает судей
19 февраля 202614:03
В России наблюдается нехватка судей. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов он отметил, что кадровый дефицит составляет около 15%.
Глава государства подчеркнул, что вопрос о комплектовании судейского корпуса высококвалифицированными кадрами является одним из ключевых в повестке.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что самыми востребованными профессиями в России являются сварщики и инженеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
