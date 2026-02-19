Путин заявил, что в России не хватает судей

Песков: Телефонной беседы президента России с американским коллегой пока в планах нет Венгрия допускает возможность прекращения подачи газа и электроэнергии на Украину Глава МВД заявил о серьёзной проблеме комплектования органов внутренних дел До 7 тысяч призывников Минобороны будут ежегодно привлекать к работе в подразделениях МЧС Первые модели автомобильного бренда Volga появятся в продаже уже в этом году