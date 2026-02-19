Путин заявил, что в России не хватает судей

В России наблюдается нехватка судей. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Бастрыкин поручил привлечь судью после освобождения мигрантов за нападение на депутата

На ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов он отметил, что кадровый дефицит составляет около 15%.

Глава государства подчеркнул, что вопрос о комплектовании судейского корпуса высококвалифицированными кадрами является одним из ключевых в повестке.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что самыми востребованными профессиями в России являются сварщики и инженеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
