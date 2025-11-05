«Искусственному интеллекту можно доверить канцелярские процедуры, во-первых, а во-вторых, консультирование судей по делам, где решения не требуют открытых судебных заседаний и могут приниматься в упрощенной форме. В основном речь идет о гражданском судопроизводстве: тут ИИ может и подобрать нормативные акты, и предложить вариант решения. ИИ также способен составлять типовые документы, не требующие анализа правоведа-человека. То есть там, где не нужно быть справедливым, а достаточно поступать по шаблону, ИИ может сыграть положительную и упорядочивающую роль. Но если речь идет о правосудии, решение должно оставаться за судьей», - заявил Пашин.

ИИ поможет решить проблему перегруженности судей работой.

«Судьи работой перегружены. По большей части это касается судей нижнего уровня: мировых судей, районных, арбитражных, особенно первой инстанции. В России недостаточное количество судей, причем даже те единицы, которые открыты для судей, они сплошь и рядом вакантны. У нас около 8% судейских кресел вакантны. Судьи перегружены основной работой. Это примерно 1,5 миллиона гражданских дел, а судей на все про все меньше 35 тысяч. Уголовных дел примерно 600 тысяч в год. Дел об административных правонарушениях, то есть наказание за незаконное участие в митингах, хулиганство, неповиновение работнику полиции - тоже примерно 1,5 миллиона. Судьи не столько мелочевкой перегружены, сколько реальным рассмотрением дел. К этому надо добавить рассмотрение материалов. Например, районные судьи арестовывают и применяют меры пресечения в виде домашнего ареста, залога, запрета определенных действий. Работы очень много, и она вся содержательная», - отметил судья в отставке.

Только большие российские компании могут себе позволить внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в процесс производства, средние и мелкие промышленники не смогут решить нейросетями проблемы кадрового дефицита и высокой себестоимости продуктов, рассказал ранее НСН вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков.



