Путин: В РФ стали чаще назначать наказания, не связанные с лишением свободы
Суды в России стали чаще назначать наказания, не связанные с лишением свободы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов он уточнил, что в 2025 году наказание в виде реального лишения свободы было назначено 125 тысячам лиц, что составляет 26% от общего числа.
«В отношении почти 320 тысяч лиц, или 71%, назначены альтернативные наказания», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что отправка в СИЗО обвиняемых в небольших правонарушениях не всегда обосновано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Путин: В РФ стали чаще назначать наказания, не связанные с лишением свободы
- В Липецкой области выросло число пострадавших при обрушении крышы автозавода
- Дерипаска предупредил о последствиях банковской реструктуризации ГК «Самолет»
- Дегтярев: Ски-альпинист Филиппов получит звание заслуженного мастера спорта РФ
- «Хардкор на 40-летие»: Александр Ф.Скляр о юбилейном концерте и фильме про «Ва-Банкъ»
- Очередь желающих: Юрист объяснил «парадоксальную» нехватку судей в России
- Лавина сошла на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии
- Россиян призвали не рассылать открытки в Прощеное воскресенье
- Песков: Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорах по Украине
- В Союзе потребителей не нашли причин ограничивать возврат на маркетплейсах