Путин: В РФ стали чаще назначать наказания, не связанные с лишением свободы

На ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов он уточнил, что в 2025 году наказание в виде реального лишения свободы было назначено 125 тысячам лиц, что составляет 26% от общего числа.

«В отношении почти 320 тысяч лиц, или 71%, назначены альтернативные наказания», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что отправка в СИЗО обвиняемых в небольших правонарушениях не всегда обосновано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».