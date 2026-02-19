Дерипаска предупредил о последствиях банковской реструктуризации ГК «Самолет»

По его мнению, вместо этого следует дать компании «50 млрд рублей на три года в обмен на 25-30% доли».

«И не запускать цепную реакцию проблем, решение которых обойдётся гораздо дороже», - написал он.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила «Радиоточке НСН», что застройщик «Самолёт» пытается блефовать, фактически требуя от государства 50 млрд рублей.