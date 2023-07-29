Yle: Финляндия страдает из-за отсутствия российских туристов
Деловая активность на востоке Финляндии страдает из-за отсутствия туристов из России, сообщает финская телерадиокомпания Yle.
По информации СМИ, некоторые компании, которые находятся на юго-восточной границе Финляндии, испытывают очень серьезные экономические проблемы, так как практически полностью существовали за счет российских туристов.
В тяжелом положении также находятся и иные предприятия, которые были ориентированы на клиентов, прибывающих из России, отмечает Yle.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» напоминает, Финляндия ограничила въезд российским туристам в страну с 30 сентября прошлого года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru