Yle: Финляндия страдает из-за отсутствия российских туристов

По информации СМИ, некоторые компании, которые находятся на юго-восточной границе Финляндии, испытывают очень серьезные экономические проблемы, так как практически полностью существовали за счет российских туристов.

В тяжелом положении также находятся и иные предприятия, которые были ориентированы на клиентов, прибывающих из России, отмечает Yle.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» напоминает, Финляндия ограничила въезд российским туристам в страну с 30 сентября прошлого года.

