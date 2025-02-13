США столкнулись с самой серьезной вспышкой птичьего гриппа
В США из-за вспышки птичьего гриппа, самой серьезной за последние несколько лет, цены на яйца и курятину взлетели на 50%, сообщает Financial Times.
Кроме того, в некоторых штатах наблюдается дефицит яиц и курятины. Фермы и птицеводческие хозяйства вынуждены забивать домашнюю птицу в невиданных ранее количествах. Для того, чтобы остановить распространение гриппа уже забили около 46 миллионов кур-несушек.
«Волны птичьего гриппа приходили и уходили, нынешняя вспышка стала самой серьезной на сегодняшний день, нет никаких признаков её замедления», - отмечает издание.
Ранее в США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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