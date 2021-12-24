«Не просто вывеска»: Детский омбудсмен подтвердила, что в Подмосковье не будет детдомов
Детские дома в Подмосковье исчезли не на бумаге, а в реальности, заверила Ксения Мишонова.
В Московской области осталось около 25 тысяч детей-сирот, однако большинство из них уже устроены в приемные семьи, объяснила омбудсмен по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион стал лидером по устройству сирот в семьи. Вместо детских домов в области появились детские центры.
«Это не значит, что у нас никогда не будет детей-сирот. Но мы принципиально ушли от учреждений для детей-сирот. Мы теперь не делим детей на тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, и тех, кто получил статус сироты. Мы прекратили «путешествия» детей из дома ребенка в детский дом. Для нас приоритетом является устройство ребенка в семью, либо это приемная семья, либо это восстановление кровной семьи. Для нас главное, чтобы ребенок-сирота не находился в учреждении до совершеннолетия. У нас останется шесть семейных центров, мы сегодня говорили с [уполномоченной при президенте РФ по правам ребёнка] Марией Львовой-Беловой, у нас из 25 тысяч с лишним детей-сирот более 24 тысяч устроены в семьи», - пояснила детский омбудсмен.
При этом Мишонова подчеркнула, что за последнее десятилетие Подмосковье проделало значительную работу в сфере помощи детям в трудной жизненной ситуации.
«Звучит очень революционно, конечно. Нас спрашивают, куда мы дели детей, если закрыли детские дома, пишут, что мы всё врем. Нет, мы не обманываем. Мы открыты, мы всё готовы показать. Мы прошли большой путь, у нас было 44 детских дома – только вдумайтесь! Осталось в этом году восемь, а будет шесть центров, которые объединят в себе функции дома ребенка, потому что мы их тоже закрываем, там фактически нет малышей. Скорее всего, останется только один [дом ребенка] для детей, которые нуждаются в круглосуточной медицинской помощи. У нас по статистике выявляется ежегодно почти полторы тысячи детей-сирот, и, надеюсь, их будет меньше, потому что мы ведем профилактическую работу, работаем с молодыми мамами. У нас на треть сократилось число отказов матерей от своих детей. Я горжусь, что мы сделали это. Мы не просто сняли вывеску, мы полностью переформатировали подход», - добавила она.
По словам уполномоченной по правам ребенка, руководство Подмосковья делится опытом в работе с детьми-сиротами с другими регионами России.
«Семьям, которым нужна помощь и восстановление, в которых родители оступились и пошли не по той дорожке, но готовы меняться, мы тоже оказываем содействие и поддержку. Более шести лет мы развиваем институт приемных родителей, это и материальная, и социальная поддержка. В каждом муниципалитете области есть центры, которые поддерживают приемные семьи. Мы всегда спрашиваем детей, как только они начинают говорить, хотят ли они в ту или иную семью. Приемные родители снимают видеоанкеты про себя, про свои убеждения, мы показываем их детям. Проводим каждый год форум приемных семей, готовы рассказывать про наш опыт и делиться им с другими регионами. Каждый год к нам переезжают более 140 приемных семей, где более четырех детей, покупают здесь жилье, мы их материально поддерживаем. Мы второй регион по предоставлению жилья, каждый год выдаем 800 квартир детям-сиротам», - резюмировала омбудсмен.
Ранее в России заявили, что могут отказаться от детских домов в будущем. Заместитель министра просвещения Денис Грибов отметил, что необходимо двигаться к имеющейся цели, чтобы «рано или поздно» реализовать ее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- Историк заявил, что в недоверии к России виноват Горбачев
- Мясников рассказал о запрещенном при простуде напитке
- РПЦ и Венгрия будут помогать преследуемым африканским христианам
- СМИ: мэр Елабуги назвал непривитых ветеранов врагами
- Хинштейн: Штраф не помешает работе Google в России
- Иск на 10 млн рублей к Деду Морозу, которого обещал защищать Путин, зарегистрирован судом
- СМИ: суд в Киеве разрешил задержать Порошенко
- Мультфильм «Вовка в тридевятом царстве» покажут онлайн в канун Нового года
- Facebook заплатил 26 миллионов рублей из общей суммы штрафов
- Эксперт развеял популярный миф о поиске работы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru