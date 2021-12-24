«Не просто вывеска»: Детский омбудсмен подтвердила, что в Подмосковье не будет детдомов

При этом Мишонова подчеркнула, что за последнее десятилетие Подмосковье проделало значительную работу в сфере помощи детям в трудной жизненной ситуации.

«Звучит очень революционно, конечно. Нас спрашивают, куда мы дели детей, если закрыли детские дома, пишут, что мы всё врем. Нет, мы не обманываем. Мы открыты, мы всё готовы показать. Мы прошли большой путь, у нас было 44 детских дома – только вдумайтесь! Осталось в этом году восемь, а будет шесть центров, которые объединят в себе функции дома ребенка, потому что мы их тоже закрываем, там фактически нет малышей. Скорее всего, останется только один [дом ребенка] для детей, которые нуждаются в круглосуточной медицинской помощи. У нас по статистике выявляется ежегодно почти полторы тысячи детей-сирот, и, надеюсь, их будет меньше, потому что мы ведем профилактическую работу, работаем с молодыми мамами. У нас на треть сократилось число отказов матерей от своих детей. Я горжусь, что мы сделали это. Мы не просто сняли вывеску, мы полностью переформатировали подход», - добавила она.

По словам уполномоченной по правам ребенка, руководство Подмосковья делится опытом в работе с детьми-сиротами с другими регионами России.

«Семьям, которым нужна помощь и восстановление, в которых родители оступились и пошли не по той дорожке, но готовы меняться, мы тоже оказываем содействие и поддержку. Более шести лет мы развиваем институт приемных родителей, это и материальная, и социальная поддержка. В каждом муниципалитете области есть центры, которые поддерживают приемные семьи. Мы всегда спрашиваем детей, как только они начинают говорить, хотят ли они в ту или иную семью. Приемные родители снимают видеоанкеты про себя, про свои убеждения, мы показываем их детям. Проводим каждый год форум приемных семей, готовы рассказывать про наш опыт и делиться им с другими регионами. Каждый год к нам переезжают более 140 приемных семей, где более четырех детей, покупают здесь жилье, мы их материально поддерживаем. Мы второй регион по предоставлению жилья, каждый год выдаем 800 квартир детям-сиротам», - резюмировала омбудсмен.

Ранее в России заявили, что могут отказаться от детских домов в будущем. Заместитель министра просвещения Денис Грибов отметил, что необходимо двигаться к имеющейся цели, чтобы «рано или поздно» реализовать ее.

