Детский врач: Шоколад лучше не давать детям до 2-х лет

Шоколад лучше всего заменять фруктами и овощами – более натуральными и привычными ребенку, заявил руководитель Детской клиники Родильного дома 4 ГКБ В.В.Виноградова Владислав Зяблицкий в пресс-центре НСН.

«Шоколад стараемся детям давать не ранее двух лет. Также все-таки каждый ребенок индивидуален. Не должно быть такое, что все праздники мы жуем конфеты. И стараться не более двух конфет давать в день ребёнку старше двух лет», - отметил врач.

По его словам, если у ребенка есть предрасположенность к аллергии, шоколад вообще лучше заменить фруктами и овощами.

Любая игрушка должна быть сертифицирована, это выступает гарантией ее безопасности, заявил Зяблицкий в пресс-центре НСН.

