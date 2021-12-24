Детский врач: Шоколад лучше не давать детям до 2-х лет
Владислав Зяблицкий призвал родителей ответственно подходить к рациону питания детей даже в праздничные выходные.
Шоколад лучше всего заменять фруктами и овощами – более натуральными и привычными ребенку, заявил руководитель Детской клиники Родильного дома 4 ГКБ В.В.Виноградова Владислав Зяблицкий в пресс-центре НСН.
«Шоколад стараемся детям давать не ранее двух лет. Также все-таки каждый ребенок индивидуален. Не должно быть такое, что все праздники мы жуем конфеты. И стараться не более двух конфет давать в день ребёнку старше двух лет», - отметил врач.
По его словам, если у ребенка есть предрасположенность к аллергии, шоколад вообще лучше заменить фруктами и овощами.
Любая игрушка должна быть сертифицирована, это выступает гарантией ее безопасности, заявил Зяблицкий в пресс-центре НСН.
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